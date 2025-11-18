    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Schneider sagt Geld für Ausbau im Ausland zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesumweltministerium fördert Speicherbau mit 138 Mio.
    • Unterstützung für Klimaschutzprojekte im globalen Süden
    • Deutschland teilt Expertise zur Netzintegration erneuerbar

    BELÉM (dpa-AFX) - Um die Umstellung auf klimafreundliche Energien voranzutreiben unterstützt das Bundesumweltministerium den Bau von Speichern und Netzen in anderen Staaten mit 138 Millionen Euro. Das sagte Minister Carsten Schneider (SPD) bei der Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém.

    Das Geld ist Teil der Internationalen Klimaschutzinitiative, einem Topf, mit dem die Bundesregierung Klima und Artenvielfalt im globalen Süden unterstützt. Mit der Umstellung auf dezentral erzeugte erneuerbare Energien müssen auch die Stromnetze umgebaut werden. Weltweit warten laut Ministerium Projekte mit einer Leistung von 3.000 Gigawatt (GW) auf eine Netzanbindung, es fehlten Leitungen oder bestehende Netze seien nicht leistungsfähig genug. Dies entspreche ungefähr dem dreifachen Kraftwerkspark der EU.

    "In Deutschland haben wir inzwischen gelernt, rund 60 Prozent erneuerbare Energien erfolgreich in das Stromnetz zu integrieren", erklärte Schneider. "Wir sind gerne bereit, diese Expertise zu teilen und zugleich von anderen zu lernen für die nächsten Schritte." Auch in Deutschland muss das Stromnetz weiter an den wachsenden Anteil erneuerbarer Energien angepasst werden./hrz/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
