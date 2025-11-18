    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Anleihen steigen

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Staatsanleihen steigen am Dienstag.
    • Trübe Finanzmarktstimmung erhöht Nachfrage nach Anleihen.
    • US-Notenbank uneinig über geldpolitischen Kurs.
    Deutsche Anleihen steigen
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten sorgte für eine stärkere Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlagen wie deutsche Bundesanleihen. Bis zum späten Nachmittag gaben die Kurse aber einen Teil der frühen Gewinne wieder ab.

    Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte zuletzt um 0,06 Prozent auf 128,70 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,71 Prozent.

    Deutliche Verluste an führenden Aktienmärkten verstärkten die Nachfrage nach Bundesanleihen. Hintergrund ist die Sorge, dass die Notenbank Fed den Leitzins im Dezember nicht weiter senken könnte. Zuletzt haben sich US-Notenbanker uneinig über den weiteren geldpolitischen Kurs gezeigt.

    Für den weiteren geldpolitischen Kurs in den USA dürften Konjunkturdaten eine wichtige Rolle spielen, heißt es von Marktbeobachtern. Vor allem stehen Daten zur Inflationsentwicklung und zum Arbeitsmarkt im Fokus, schreiben Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen. Der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung steht am Donnerstag auf dem Programm./jkr/he




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BUND Future - 965264 - DE0009652644

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BUND Future. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Anleihen steigen Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten sorgte für eine stärkere Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlagen wie deutsche Bundesanleihen. Bis zum späten Nachmittag gaben …