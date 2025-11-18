Deutsche Anleihen steigen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten sorgte für eine stärkere Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlagen wie deutsche Bundesanleihen. Bis zum späten Nachmittag gaben die Kurse aber einen Teil der frühen Gewinne wieder ab.

Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte zuletzt um 0,06 Prozent auf 128,70 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,71 Prozent.