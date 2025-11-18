DZ BANK stuft HOME DEPOT INC auf 'Negativ'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Home Depot nach Quartalszahlen von 320 auf 300 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das dritte Quartal der US-Baumarktkette sei schwach ausgefallen und der Ausblick sei gesenkt worden, schrieb Katharina Schmenger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Herausforderungen bestünden unter anderem wegen der schwachen Konsumstimmung weiterhin, außerdem sei die Aktie im Sektorvergleich und auf historischer Basis hoch bewertet./niw/heVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:47 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:53 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die The Home Depot Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,72 % und einem Kurs von 297,6EUR auf Tradegate (18. November 2025, 17:46 Uhr) gehandelt.





