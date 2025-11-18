    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Boerse AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Boerse

    Der Börsen-Tag

    761 Aufrufe 761 0 Kommentare 0 Kommentare

    Globale Aktienmärkte im Sinkflug: TecDAX und DAX mit stärksten Verlusten

    An den globalen Börsen herrscht heute eine düstere Stimmung, da die wichtigsten Indizes Verluste verzeichnen. Besonders der TecDAX in Deutschland leidet, während auch die US-Märkte schwächeln. Anleger hoffen auf positive Impulse.

    Der Börsen-Tag - Globale Aktienmärkte im Sinkflug: TecDAX und DAX mit stärksten Verlusten
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Am heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit überwiegend Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 23.205,87 Punkten und verzeichnet ein Minus von 1,03%. Ähnlich verhält es sich mit dem MDAX, der bei 28.539,84 Punkten liegt und um 1,02% gefallen ist. Der SDAX notiert bei 15.797,61 Punkten und weist einen Rückgang von 1,01% auf. Besonders stark betroffen ist der TecDAX, der mit einem Minus von 1,57% auf 3.422,22 Punkte gefallen ist. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine negative Tendenz, jedoch in etwas geringerem Ausmaß. Der Dow Jones steht aktuell bei 46.162,00 Punkten und hat um 0,92% nachgegeben. Der S&P 500 verzeichnet einen Rückgang von 0,62% und notiert bei 6.630,62 Punkten. Insgesamt zeigt sich an den Märkten eine einheitliche Abwärtsbewegung, wobei der TecDAX in Deutschland die stärksten Verluste hinnehmen muss. Die US-Indizes Dow Jones und S&P 500 sind ebenfalls im Minus, jedoch weniger stark betroffen als die deutschen Indizes. Anleger blicken gespannt auf die weiteren Entwicklungen und mögliche Impulse, die die Märkte wieder in eine positive Richtung lenken könnten.

    DAX Topwerte

    Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von der Deutschen Börse mit einem Anstieg von 2,75%. E.ON folgt mit einem moderaten Plus von 0,75%, während Airbus mit 0,39% ebenfalls im grünen Bereich bleibt.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die deutliche Verluste verzeichnen. Siemens Energy führt die Negativliste mit einem Rückgang von 6,08%, gefolgt von der Deutschen Bank mit -4,22% und Infineon Technologies, das um 4,14% gefallen ist.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX sticht Gerresheimer mit einem Anstieg von 1,07% hervor. Wacker Chemie und Carl Zeiss Meditec folgen mit Zuwächsen von 0,45% und 0,10%.

    MDAX Flopwerte

    Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls erhebliche Rückgänge, angeführt von Fraport mit -6,42%. RTL Group und Aurubis folgen mit Verlusten von 5,95% und 4,07%.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX sind PVA TePla mit 1,57% und Nagarro mit 1,43% die stärksten Performer. Dermapharm Holding schließt mit einem Anstieg von 0,86% ab.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX sind besonders stark ausgeprägt, mit Verve Group Registered (A), das um 16,46% gefallen ist. SFC Energy und SUESS MicroTec folgen mit Rückgängen von 10,49% und 5,57%.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX zeigt Nagarro mit 1,43% eine positive Entwicklung, während Carl Zeiss Meditec und Draegerwerk nahezu unverändert bleiben.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte werden von Infineon Technologies mit -4,14% angeführt, gefolgt von SMA Solar Technology mit -4,92% und SUESS MicroTec, das ebenfalls -5,57% verzeichnet.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones führt Merck & Co mit einem Anstieg von 3,51%, gefolgt von Travelers Companies mit 1,17% und Goldman Sachs Group mit 0,71%.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones sind von Amazon mit -2,93% und Microsoft mit -3,11% geprägt, während The Home Depot mit einem Rückgang von 3,30% ebenfalls negativ abschneidet.

    S&P 500 Topwerte

    Im S&P 500 sticht Freeport-McMoRan mit einem Anstieg von 4,74% hervor, gefolgt von Medtronic mit 4,45% und Merck & Co mit 3,51%.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von Microsoft mit -3,11%, The Home Depot mit -3,30% und Advanced Micro Devices mit -3,76%.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Börsen-Tag Globale Aktienmärkte im Sinkflug: TecDAX und DAX mit stärksten Verlusten An den globalen Börsen herrscht heute eine düstere Stimmung, da die wichtigsten Indizes Verluste verzeichnen. Besonders der TecDAX in Deutschland leidet, während auch die US-Märkte schwächeln. Anleger hoffen auf positive Impulse.