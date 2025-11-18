Der Börsen-Tag
Globale Aktienmärkte im Sinkflug: TecDAX und DAX mit stärksten Verlusten
An den globalen Börsen herrscht heute eine düstere Stimmung, da die wichtigsten Indizes Verluste verzeichnen. Besonders der TecDAX in Deutschland leidet, während auch die US-Märkte schwächeln. Anleger hoffen auf positive Impulse.
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit überwiegend Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 23.205,87 Punkten und verzeichnet ein Minus von 1,03%. Ähnlich verhält es sich mit dem MDAX, der bei 28.539,84 Punkten liegt und um 1,02% gefallen ist. Der SDAX notiert bei 15.797,61 Punkten und weist einen Rückgang von 1,01% auf. Besonders stark betroffen ist der TecDAX, der mit einem Minus von 1,57% auf 3.422,22 Punkte gefallen ist. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine negative Tendenz, jedoch in etwas geringerem Ausmaß. Der Dow Jones steht aktuell bei 46.162,00 Punkten und hat um 0,92% nachgegeben. Der S&P 500 verzeichnet einen Rückgang von 0,62% und notiert bei 6.630,62 Punkten. Insgesamt zeigt sich an den Märkten eine einheitliche Abwärtsbewegung, wobei der TecDAX in Deutschland die stärksten Verluste hinnehmen muss. Die US-Indizes Dow Jones und S&P 500 sind ebenfalls im Minus, jedoch weniger stark betroffen als die deutschen Indizes. Anleger blicken gespannt auf die weiteren Entwicklungen und mögliche Impulse, die die Märkte wieder in eine positive Richtung lenken könnten.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von der Deutschen Börse mit einem Anstieg von 2,75%. E.ON folgt mit einem moderaten Plus von 0,75%, während Airbus mit 0,39% ebenfalls im grünen Bereich bleibt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die deutliche Verluste verzeichnen. Siemens Energy führt die Negativliste mit einem Rückgang von 6,08%, gefolgt von der Deutschen Bank mit -4,22% und Infineon Technologies, das um 4,14% gefallen ist.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht Gerresheimer mit einem Anstieg von 1,07% hervor. Wacker Chemie und Carl Zeiss Meditec folgen mit Zuwächsen von 0,45% und 0,10%.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls erhebliche Rückgänge, angeführt von Fraport mit -6,42%. RTL Group und Aurubis folgen mit Verlusten von 5,95% und 4,07%.
SDAX TopwerteIm SDAX sind PVA TePla mit 1,57% und Nagarro mit 1,43% die stärksten Performer. Dermapharm Holding schließt mit einem Anstieg von 0,86% ab.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind besonders stark ausgeprägt, mit Verve Group Registered (A), das um 16,46% gefallen ist. SFC Energy und SUESS MicroTec folgen mit Rückgängen von 10,49% und 5,57%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX zeigt Nagarro mit 1,43% eine positive Entwicklung, während Carl Zeiss Meditec und Draegerwerk nahezu unverändert bleiben.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte werden von Infineon Technologies mit -4,14% angeführt, gefolgt von SMA Solar Technology mit -4,92% und SUESS MicroTec, das ebenfalls -5,57% verzeichnet.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führt Merck & Co mit einem Anstieg von 3,51%, gefolgt von Travelers Companies mit 1,17% und Goldman Sachs Group mit 0,71%.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind von Amazon mit -2,93% und Microsoft mit -3,11% geprägt, während The Home Depot mit einem Rückgang von 3,30% ebenfalls negativ abschneidet.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Freeport-McMoRan mit einem Anstieg von 4,74% hervor, gefolgt von Medtronic mit 4,45% und Merck & Co mit 3,51%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von Microsoft mit -3,11%, The Home Depot mit -3,30% und Advanced Micro Devices mit -3,76%.
