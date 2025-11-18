ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt fairen Wert für Home Depot auf 300 Dollar
- DZ Bank senkt fairen Wert für Home Depot auf 300 USD.
- Einstufung bleibt bei "Verkaufen" nach schwachem Q3.
- Herausforderungen durch schwache Konsumstimmung.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Home Depot nach Quartalszahlen von 320 auf 300 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das dritte Quartal der US-Baumarktkette sei schwach ausgefallen und der Ausblick sei gesenkt worden, schrieb Katharina Schmenger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Herausforderungen bestünden unter anderem wegen der schwachen Konsumstimmung weiterhin, außerdem sei die Aktie im Sektorvergleich und auf historischer Basis hoch bewertet./niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:47 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:53 / MESZ
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur The Home Depot Aktie
Die The Home Depot Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,09 % und einem Kurs von 296,5 auf Tradegate (18. November 2025, 18:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der The Home Depot Aktie um -4,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,67 %.
Die Marktkapitalisierung von The Home Depot bezifferte sich zuletzt auf 294,09 Mrd..
The Home Depot zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5000 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 300,00US-Dollar.