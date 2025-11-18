DZ Bank senkt fairen Wert für Home Depot auf 300 Dollar

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur The Home Depot Aktie

Die The Home Depot Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,09 % und einem Kurs von 296,5 auf Tradegate (18. November 2025, 18:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der The Home Depot Aktie um -4,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,67 %.

Die Marktkapitalisierung von The Home Depot bezifferte sich zuletzt auf 294,09 Mrd..

The Home Depot zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5000 %.

Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 300,00US-Dollar.