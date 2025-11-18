Hypoport SE startet 10 Mio. Euro Aktienrückkauf-Programm!
Hypoport SE startet ein Aktienrückkaufprogramm über 10 Millionen Euro, das strategische Chancen für Mitarbeiter eröffnet und flexibel an EU-Vorgaben angepasst werden kann.
Foto: Hypoport SE
- Hypoport SE hat ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 10 Millionen Euro beschlossen.
- Der Rückkauf soll bis zu 94.161 Aktien zum Schlusskurs von 106,20 Euro (Stand 17. November 2025) umfassen, jedoch maximal 500.000 Aktien.
- Das Programm beginnt im November 2025 und endet am 30. Januar 2026.
- Die Ermächtigung für das Rückkaufprogramm stammt von der Hauptversammlung am 04. Juni 2024.
- Die zurückgekauften Aktien werden für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme und Zuteilungen an Mitarbeiter und Organe der Gesellschaft verwendet.
- Der Rückkauf erfolgt gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 und kann jederzeit modifiziert oder eingestellt werden.
Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei HYPOPORT ist am 16.03.2026.
Der Kurs von HYPOPORT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 109,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,21 % im
Plus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 111,60EUR das entspricht einem Plus von +2,10 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 15.797,77PKT (-1,25 %).
+4,16 %
-12,35 %
-31,01 %
-34,46 %
-50,89 %
-8,22 %
-75,81 %
+43,25 %
+544,44 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte