    RBC stuft ABB LTD auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 54 Franken belassen. Nach dieser machte Analyst Sebastian Kuenne Aufwärtspotenzial für die Bruttomargen des Industriegüterherstellers aus. Das Beste für die Schweizer komme erst noch, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 10:44 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 10:44 / EST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,28 % und einem Kurs von 58,68EUR auf Lang & Schwarz (18. November 2025, 18:40 Uhr) gehandelt.




