Mit KI sicherer arbeiten? Europa denkt Arbeitsschutz neu (FOTO)

    Berlin (ots) - Wie kann KÃ¼nstliche Intelligenz (KI) die Sicherheit und
    Gesundheit bei der Arbeit verbessern, ohne neue Risiken zu schaffen? Diese
    Leitfrage stand am 18. November im Mittelpunkt der europÃ¤ischen Konferenz "Smart
    Work, Safe Work", zu der die EuropÃ¤ische ArbeitsbehÃ¶rde (ELA) und die
    Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) eingeladen hatten.

    Am Ende waren sich die Teilnehmenden darin einig, dass eine erfolgreiche Zukunft
    des Arbeitsschutzes durch eine europÃ¤ische Vernetzung und verantwortungsvolle
    Gestaltung nur gewinnen kann. Fachleute aus den Bereichen Arbeitsschutz,
    Sozialversicherung, Politik und Wissenschaft aus ganz Europa diskutierten
    darÃ¼ber, wie KI den Arbeitsschutz und die soziale Sicherung grundlegend stÃ¤rken
    kann, etwa durch intelligente Risikobeurteilungen, die Erkennung von GefÃ¤hrdung
    in Echtzeit oder die Entlastung von BeschÃ¤ftigten durch digitale
    Assistenzsysteme. Gleichzeitig wurde deutlich, dass der Mensch stets die
    Entscheidungsinstanz bleiben muss.

    Gemeinsame Leitlinien fÃ¼r KI im Arbeitsschutz

    "Wir befinden uns in einer dynamischen Phase des Arbeitsschutzes. KI verÃ¤ndert
    nicht nur unsere Werkzeuge, sondern auch das VerstÃ¤ndnis davon, wie Sicherheit
    entsteht. Entscheidend ist, dass wir diesen Wandel gemeinsam und aktiv
    gestalten", sagt Michael Kirsch, HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der BG BAU. "Wir brauchen
    eine einheitliche europÃ¤ische Auffassung, wenn es um KI im Arbeitsschutz geht.
    KI-Tools sollten nur eingesetzt werden, wenn sie nachvollziehbar, Ã¼berprÃ¼fbar
    und sicher gestaltet sind."

    Praxisbeispiele aus Europa

    Ein Schwerpunkt war der Austausch Ã¼ber digitale Sozialausweise, wie sie
    Ã–sterreich, Schweden und Finnland bereits eingesetzt werden. Diese Systeme
    ermÃ¶glichen eine fÃ¤lschungssichere Identifikation von BeschÃ¤ftigten, helfen,
    illegale Arbeit und ScheinselbststÃ¤ndigkeit zu bekÃ¤mpfen und tragen dazu bei,
    Arbeitsschutzvorschriften wirksam umzusetzen. Sie schaffen Transparenz,
    verhindern Missbrauch und erleichtern legale Arbeitsmigration, da IdentitÃ¤t,
    Qualifikation und Einsatzorte eindeutig nachweisbar sind.

    Die Diskussionen zeigten, dass digitale Sozialausweise eine zentrale Grundlage
    fÃ¼r den verantwortungsvollen Einsatz von KI im Arbeitsschutz darstellen kÃ¶nnen:
    Sind BeschÃ¤ftigtendaten DSGVO-konform erfasst, kÃ¶nnen KI-gestÃ¼tzte Systeme
    Risiken auf Baustellen frÃ¼hzeitig erkennen, Qualifikationen automatisch prÃ¼fen
    und Sicherheitsdaten in Echtzeit auswerten. Mit den vielfÃ¤ltigen digitalen und
    KI-MÃ¶glichkeiten entstehen vernetzte PrÃ¤ventionssysteme, die BÃ¼rokratie
    reduzieren und zugleich Schutz und Sicherheit erhÃ¶hen. So gesehen kann die
