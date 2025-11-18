Mit KI sicherer arbeiten? Europa denkt Arbeitsschutz neu (FOTO)

Meta ist in den letzten 3 Wochen nun genau auf 786er Fibonacci bei 600 Dollar gelaufen. VorbÃ¶rslich stehen wir gerade bei 598 Dollar. Damit kÃ¶nnte sich der aktuelle korrektive Trend bestÃ¤tigen. Sollten die 600 Dollar nun nachhaltig unterschritten werden, wÃ¤re die nÃ¤chste UnterstÃ¼tzung beim 618er Fibonacci zu finden, im Bereich der 490 Dollar. Hier beginnt auch die von mir erwartete Zielzone ab wann wir in den Musterdepots erste Positionen erÃ¶ffnen werden.





Wichtig ist jetzt, hÃ¤lt der 786er Fibonacci als Widerstand und wird der Kurs hier nachhaltig abgewiesen, wÃ¼rde es zu einer neuen Situation fÃ¼hren, ggf. einen Trendwechsel einleiten. Wird der Bereich nachhaltig hinter sich gelassen, wÃ¤re der nÃ¤chste Widerstandsbereich um die 490 Dollar.





