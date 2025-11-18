Mit KI sicherer arbeiten? Europa denkt Arbeitsschutz neu (FOTO)
Berlin (ots) - Wie kann KÃ¼nstliche Intelligenz (KI) die Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit verbessern, ohne neue Risiken zu schaffen? Diese
Leitfrage stand am 18. November im Mittelpunkt der europÃ¤ischen Konferenz "Smart
Work, Safe Work", zu der die EuropÃ¤ische ArbeitsbehÃ¶rde (ELA) und die
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) eingeladen hatten.
Am Ende waren sich die Teilnehmenden darin einig, dass eine erfolgreiche Zukunft
des Arbeitsschutzes durch eine europÃ¤ische Vernetzung und verantwortungsvolle
Gestaltung nur gewinnen kann. Fachleute aus den Bereichen Arbeitsschutz,
Sozialversicherung, Politik und Wissenschaft aus ganz Europa diskutierten
darÃ¼ber, wie KI den Arbeitsschutz und die soziale Sicherung grundlegend stÃ¤rken
kann, etwa durch intelligente Risikobeurteilungen, die Erkennung von GefÃ¤hrdung
in Echtzeit oder die Entlastung von BeschÃ¤ftigten durch digitale
Assistenzsysteme. Gleichzeitig wurde deutlich, dass der Mensch stets die
Entscheidungsinstanz bleiben muss.
Gemeinsame Leitlinien fÃ¼r KI im Arbeitsschutz
"Wir befinden uns in einer dynamischen Phase des Arbeitsschutzes. KI verÃ¤ndert
nicht nur unsere Werkzeuge, sondern auch das VerstÃ¤ndnis davon, wie Sicherheit
entsteht. Entscheidend ist, dass wir diesen Wandel gemeinsam und aktiv
gestalten", sagt Michael Kirsch, HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der BG BAU. "Wir brauchen
eine einheitliche europÃ¤ische Auffassung, wenn es um KI im Arbeitsschutz geht.
KI-Tools sollten nur eingesetzt werden, wenn sie nachvollziehbar, Ã¼berprÃ¼fbar
und sicher gestaltet sind."
Praxisbeispiele aus Europa
Ein Schwerpunkt war der Austausch Ã¼ber digitale Sozialausweise, wie sie
Ã–sterreich, Schweden und Finnland bereits eingesetzt werden. Diese Systeme
ermÃ¶glichen eine fÃ¤lschungssichere Identifikation von BeschÃ¤ftigten, helfen,
illegale Arbeit und ScheinselbststÃ¤ndigkeit zu bekÃ¤mpfen und tragen dazu bei,
Arbeitsschutzvorschriften wirksam umzusetzen. Sie schaffen Transparenz,
verhindern Missbrauch und erleichtern legale Arbeitsmigration, da IdentitÃ¤t,
Qualifikation und Einsatzorte eindeutig nachweisbar sind.
Die Diskussionen zeigten, dass digitale Sozialausweise eine zentrale Grundlage
fÃ¼r den verantwortungsvollen Einsatz von KI im Arbeitsschutz darstellen kÃ¶nnen:
Sind BeschÃ¤ftigtendaten DSGVO-konform erfasst, kÃ¶nnen KI-gestÃ¼tzte Systeme
Risiken auf Baustellen frÃ¼hzeitig erkennen, Qualifikationen automatisch prÃ¼fen
und Sicherheitsdaten in Echtzeit auswerten. Mit den vielfÃ¤ltigen digitalen und
KI-MÃ¶glichkeiten entstehen vernetzte PrÃ¤ventionssysteme, die BÃ¼rokratie
reduzieren und zugleich Schutz und Sicherheit erhÃ¶hen. So gesehen kann die
