GAC tritt mit drei neuen Fahrzeugen in Australien ein und startet eine lokale Strategie zum Aufbau eines Referenzmarktes im Südpazifik

Einer der wichtigsten Höhepunkte der Veranstaltung war die gleichzeitige Vorstellung von drei strategischen globalen Modellen: Der geräumige intelligente SUV, der AION V, der vielseitige Luxus-MPV, der M8 PHEV - der erste Plug-in-Hybrid-MPV in Australien - und der EMZOOM, der elegante intelligente SUV. Zusammen bieten diese Modelle eine breit gefächerte Palette von Mobilitätslösungen mit reinem Elektro-, Plug-in-Hybrid- und Kraftstoffantrieb, die die unterschiedlichen Bedürfnisse von Pendlern, Familien und Geschäftsleuten gleichermaßen erfüllen.

SYDNEY, 18. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 18. November veranstaltete GAC in Sydney eine Zeremonie zur Einführung seiner Marke und neuer Modelle und stellte offiziell seine lokale Strategie für Australien vor: „GAC: Growing Australian Confidence" - die lokale Umsetzung der globalen Strategie „One GAC 2.0" des Unternehmens. Durch eine Reihe langfristiger strategischer Investitionen strebt GAC eine tiefgreifende Integration in den australischen Markt an - in Australien, für Australien, im Dienste Australiens und als Beitrag zu Australien - durch die Bereitstellung einer kohlenstoffarmen, grünen und intelligenten Mobilität für ein besseres Leben. Dieser Meilenstein markiert ein bedeutendes neues Kapitel in der Expansion von GAC in Australien und der weiteren südpazifischen Region.

Der M8 PHEV, Australiens erster Plug-in-Hybrid-Luxus-Van, verkörpert das Konzept einer „ruhigen und raffinierten mobilen Villa." Durch die Kombination von kraftvoller und gleichmäßiger elektrischer Leistung mit intelligentem Komfort und Bequemlichkeit setzt er neue Maßstäbe für Geschäftsreisen und erstklassige Familienmobilität.

Der AION V wurde speziell für moderne Familien entwickelt und kombiniert elektrische Langstreckenfähigkeit, ultraschnelles Aufladen, vielseitiges Platzangebot und fortschrittliche Sicherheit. Er hat die prestigeträchtige E-NCAP-Fünf-Sterne-Sicherheitsbewertung erhalten und erfüllt die australischen Fünf-Sterne-Sicherheitsstandards vollständig. Er setzt neue Maßstäbe für umweltfreundliche, intelligente SUVs und ist der perfekte Begleiter für australische Familien, die auf nachhaltige Mobilität setzen.

Der EMZOOM mit seinem kühnen, dynamischen Design, dem intelligenten Innenraum und dem klassenbesten Fahrerlebnis bringt jungen, stilbewussten Fahrern neue Begeisterung - und zeigt den unverwechselbaren Geist von GAC, der sich durch jugendliche Innovation und leistungsstarke Technik auszeichnet.

Diese drei neuen Modelle verkörpern das Engagement von GAC für „erstklassige Qualität" und „bahnbrechende Technologie" und werden den Prioritäten der australischen Verbraucher in Bezug auf Sicherheit, Reichweite, Intelligenz und Wert voll gerecht. In den nächsten fünf Jahren plant GAC die Einführung von mehr als zehn neuen Modellen für Limousinen, Geländewagen, Pickups und Vans - und damit den Aufbau eines umfassenden Produktportfolios, das alle Segmente und Antriebstechnologien abdeckt, um den australischen Kunden ein Hightech-, Qualitäts- und hochwertiges Mobilitätserlebnis zu bieten.

