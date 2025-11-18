JEFFERIES stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche nach einer Veranstaltung mit dem Finanzchef des Pharmakonzerns auf "Underperform" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Der Fokus der Schweizer liege auf dem Wiederaufbau der Produktpipeline, schrieb Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Brustkrebsmedikament Giredestrant und die MS-Medizin Fenebrutinb seien in aussichtsreicher Position, um bis zum Ende des Jahrzehnts starkes Wachstum zu liefern. Das Augenmittel Vabysmo könnte bis ins kommende Jahr hinein ein Momentum entwickeln./rob/niw/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 11:32 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 11:32 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,94 % und einem Kurs von 338,1EUR auf Lang & Schwarz (18. November 2025, 18:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 230

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



