Antimony Resources Corp. notiert am OTCQB Venture Market in den USA unter dem Aktienkürzel ATMYF

Vancouver, BC, 18. November 2025 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (FWB: K8J0) (das „Unternehmen“ oder „ATMY“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Zulassung zur Notierung am OTCQB Venture Market (OTCQB) erhalten hat, der von der OTC Markets Group Inc. betrieben wird.

Der OTCQB wurde 2010 gegründet und ist der führende US-Marktplatz für Unternehmen in der Früh- und Entwicklungsphase. Der OTCQB wurde entwickelt, um eine bessere Sichtbarkeit und einen besseren Zugang für US-Investoren zu ermöglichen, und ist von der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) als „etablierter öffentlicher Markt“ anerkannt.

Das Unternehmen wird in den Vereinigten Staaten unter dem Aktienkürzel ATMYF gehandelt, wobei seine Aktien auch an der Canadian Securities Exchange unter dem Symbol ATMY und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol K8J0 notiert sind.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dieser Meilenstein zu einer erhöhten Liquidität, mehr Transparenz und einer breiteren Basis von privaten und institutionellen Anlegern auf den US-Kapitalmärkten beitragen wird.

Jim Atkinson, Chief Executive Officer des Unternehmens, kommentierte:

„Dieses Uplisting ist ein wichtiger Schritt in unserer Wachstumsstrategie. Der Handel am OTCQB Venture Market steht im Einklang mit unserem Engagement, den Shareholder-Value zu steigern, die Marktvisibilität zu verbessern und hohe Standards der Unternehmensführung aufrechtzuerhalten.“

Weitere Informationen über den OTCQB und die entsprechenden Notierungsanforderungen finden Sie unter www.otcmarkets.com.

Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0)

Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Exploration, Erschließung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

Das Unternehmen bemüht sich um die Erschließung des Antimonprojekts Bald Hill in der kanadischen Provinz New Brunswick.

Highlights des Antimonprojekts Bald Hill Antimony

- Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick.