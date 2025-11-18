Jefferies hebt SMA Solar auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 39 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 32,28 auf Tradegate (18. November 2025, 19:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +11,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +37,39 %.

Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,10 Mrd..

SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -49,69 %/+22,64 % bedeutet.