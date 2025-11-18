    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSMA Solar Technology AktievorwärtsNachrichten zu SMA Solar Technology

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies hebt SMA Solar auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 39 Euro

    • Jefferies stuft SMA Solar von "Hold" auf "Buy" hoch.
    • Kursziel steigt von 22 auf 39 Euro, positive Prognose.
    • SMA Solar kehrt zur Profitabilität zurück, Krise überwunden.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 22 auf 39 Euro angehoben. Der Hersteller von Wechselrichtern für die Solarbranche kehre wieder zu Profitabilität zurück, schrieb Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen scheine das Schlimmste hinter sich zu haben./rob/bek/niw

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 09:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    SMA Solar Technology

    ISIN:DE000A0DJ6J9WKN:A0DJ6J

     

    Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 32,28 auf Tradegate (18. November 2025, 19:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +11,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +37,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,10 Mrd..

    SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -49,69 %/+22,64 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 39 Euro


    dpa-AFX
