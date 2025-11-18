JEFFERIES stuft VINCI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Das Wachstum des Verkehrsaufkommens an den Flughäfen des Infrastrukturbetreibers habe sich im Oktober beschleunigt im Vergleich zum September, schrieb Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 12:40 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 12:40 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 117EUR auf Tradegate (18. November 2025, 19:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Graham Hunt

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 140

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

