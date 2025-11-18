Börsen Update USA - 18.11. - Dow Jones schwach -0,76 %

Der Dow Jones steht bei 46.234,03 PKT und verliert bisher -0,76 %.

Top-Werte: Merck & Co +4,37 %, Travelers Companies +1,53 %, Verizon Communications +1,17 %, Amgen +0,86 %, Procter & Gamble +0,79 %

Flop-Werte: The Home Depot -4,52 %, Amazon -3,70 %, Microsoft -3,15 %, Unitedhealth Group -2,52 %, Salesforce -2,02 %

Der US Tech 100 steht bei 24.618,96 PKT und verliert bisher -0,73 %.

Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +6,92 %, Warner Bros. Discovery (A) +4,13 %, Paccar +3,71 %, Netflix +3,54 %, Biogen +3,45 %

Flop-Werte: PDD Holdings Incorporation (A) (A) -6,50 %, Marvell Technology -4,95 %, Micron Technology -4,21 %, Amazon -3,70 %, Advanced Micro Devices -3,28 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:46) bei 6.644,07 PKT und fällt um -0,41 %.

Top-Werte: Medtronic +5,34 %, Merck & Co +4,37 %, Freeport-McMoRan +4,29 %, Warner Bros. Discovery (A) +4,13 %, Deckers Outdoor +3,93 %

Flop-Werte: Texas Pacific Land -4,93 %, The Home Depot -4,52 %, Micron Technology -4,21 %, Western Digital -3,71 %, Amazon -3,70 %