    Texas Pacific Land Aktie weiter auf Talfahrt - 18.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Texas Pacific Land Aktie bisher Verluste von -4,93 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Texas Pacific Land Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    TPL ist ein führender Landverwalter in Texas, spezialisiert auf Verpachtung und Wasserrechte, mit starker Präsenz im Permian Basin.

    Texas Pacific Land Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.11.2025

    Mit einer Performance von -4,93 % musste die Texas Pacific Land Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Texas Pacific Land Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,14 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 785,25, mit einem Minus von -4,93 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Texas Pacific Land-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +8,72 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche ist die Texas Pacific Land Aktie damit um -4,30 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,11 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Texas Pacific Land um -24,74 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,41 % geändert.

    Texas Pacific Land Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,30 %
    1 Monat +2,11 %
    3 Monate +8,72 %
    1 Jahr -36,23 %

    Informationen zur Texas Pacific Land Aktie

    Es gibt 23 Mio. Texas Pacific Land Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,31 Mrd.EUR € wert.

    Texas Pacific Land Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Texas Pacific Land Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Texas Pacific Land Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Texas Pacific Land

    -3,51 %
    -5,94 %
    0,00 %
    +9,60 %
    -36,10 %
    -5,15 %
    +233,29 %
    ISIN:US88262P1021WKN:A2QL4H



