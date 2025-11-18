KI-Blase: Wenn sie geplatzt ist, druckt die Fed Geld!

Wenn die KI-Blase geplatzt ist, wird die Fed Geld drucken - denn die Schäden des Platzens der KI-Investitions-Blase in den USA werden riesig sein! Die Investoren massiv in die KI-Blase investiert - scheinbar hat man wirklich geglaubt, dass ein Unternehmen wie OpenAI, das in den nächsten Jahren nach eigenen Angaben herbe Verluste machen wird, dennoch in der Lage sein soll, über eine Billion Dollar zu investieren? Da aber diese Rechnung nicht aufgehen kann, zeigt sich der Zweifel in den stark steigenden Preisen für Kreditausfallversicherungen (CDS) im Schattenbanken-System, das die Über-Investitionen in Datencenter finanziert. Wenn die Blase platzt, gibt es nur noch zwei mögliche Retter: die Trump-Regierung oder eben die US-Notenbank Fed..

Hinweise aus Video: