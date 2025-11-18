    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Marktgeflüster

    385 Aufrufe 385 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    KI-Blase: Wenn sie geplatzt ist, druckt die Fed Geld!

    Wenn die Blase platzt, gibt es nur noch zwei mögliche Retter: die Trump-Regierung oder eben die US-Notenbank Fed..

    Wenn die KI-Blase geplatzt ist, wird die Fed Geld drucken - denn die Schäden des Platzens der KI-Investitions-Blase in den USA werden riesig sein! Die Investoren massiv in die KI-Blase investiert - scheinbar hat man wirklich geglaubt, dass ein Unternehmen wie OpenAI, das in den nächsten Jahren nach eigenen Angaben herbe Verluste machen wird, dennoch in der Lage sein soll, über eine Billion Dollar zu investieren? Da aber diese Rechnung nicht aufgehen kann, zeigt sich der Zweifel in den stark steigenden Preisen für Kreditausfallversicherungen (CDS) im Schattenbanken-System, das die Über-Investitionen in Datencenter finanziert. Wenn die Blase platzt, gibt es nur noch zwei mögliche Retter: die Trump-Regierung oder eben die US-Notenbank Fed..

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    24.811,02€
    Basispreis
    16,00
    Ask
    × 14,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    21.800,00€
    Basispreis
    15,43
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. Gold-Trade aus Fugmann´s Trading Woche:
    https://premium.finanzmarktwelt.de/s/finanzmarktwelt/fugmann-s-trading ...

    2. Webinar "Nvidia-Entscheidung: Crash oder KI-Rally"? (19.11.2025, 18.30Uhr)
    Anmeldung: https://finment.com/fmwnov25

     

    Das Video "KI-Blase: Wenn sie geplatzt ist, druckt die Fed Geld! " sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster KI-Blase: Wenn sie geplatzt ist, druckt die Fed Geld! Wenn die KI-Blase geplatzt ist, wird die Fed Geld drucken - denn die Schäden des Platzens der KI-Investitions-Blase in den USA werden riesig sein!