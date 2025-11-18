    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Home Depot AktievorwärtsNachrichten zu The Home Depot

    Besonders beachtet!

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    The Home Depot Aktie crasht -4,53 % - 18.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die The Home Depot Aktie bisher Verluste von -4,53 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der The Home Depot Aktie.

    Besonders beachtet! - The Home Depot Aktie crasht -4,53 % - 18.11.2025
    Foto: Zoran Karapancev - stock.adobe.com

    The Home Depot ist ein führender US-amerikanischer Einzelhändler für Heimwerkerbedarf mit einem umfassenden Produkt- und Serviceangebot, das es von Konkurrenten wie Lowe's abhebt.

    The Home Depot Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 18.11.2025

    Mit einer Performance von -4,53 % musste die The Home Depot Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der The Home Depot Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,89 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,53 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Long
    42.549,25€
    Basispreis
    31,28
    Ask
    × 14,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    49.900,00€
    Basispreis
    32,44
    Ask
    × 14,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei The Home Depot abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -9,98 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die The Home Depot Aktie damit um -4,26 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,84 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in The Home Depot eine negative Entwicklung von -18,67 % erlebt.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,56 % geändert.

    The Home Depot Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,26 %
    1 Monat -8,84 %
    3 Monate -9,98 %
    1 Jahr -20,79 %

    Informationen zur The Home Depot Aktie

    Es gibt 995 Mio. The Home Depot Aktien. Damit ist das Unternehmen 293,59 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 18.11. - Dow Jones schwach -0,76 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Dow grenzt Verluste nach tiefstem Stand seit Mitte Oktober ein


    Die Unsicherheit unter Investoren über die Lage der Wirtschaft der Vereinigten Staaten und die Geldpolitik der Notenbank Fed hat am Dienstag die US-Börsen weiter nach unten gedrückt. Der Dow Jones Industrial verlor 0,6 Prozent auf 46.320 Zähler, …

    DZ Bank senkt fairen Wert für Home Depot auf 300 Dollar


    Die DZ Bank hat den fairen Wert für Home Depot nach Quartalszahlen von 320 auf 300 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das dritte Quartal der US-Baumarktkette sei schwach ausgefallen und der Ausblick sei gesenkt worden, …

    The Home Depot Aktie jetzt kaufen?


    Ob die The Home Depot Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Home Depot Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    The Home Depot

    -6,07 %
    -4,05 %
    -8,67 %
    -9,72 %
    -20,51 %
    +2,21 %
    +33,95 %
    +158,37 %
    +3.092,06 %
    ISIN:US4370761029WKN:866953



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! The Home Depot Aktie crasht -4,53 % - 18.11.2025 Am heutigen Handelstag muss die The Home Depot Aktie bisher Verluste von -4,53 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der The Home Depot Aktie.