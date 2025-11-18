The Home Depot Aktie crasht -4,53 % - 18.11.2025

Mit einer Performance von -4,53 % musste die The Home Depot Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der The Home Depot Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,89 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,53 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

The Home Depot ist ein führender US-amerikanischer Einzelhändler für Heimwerkerbedarf mit einem umfassenden Produkt- und Serviceangebot, das es von Konkurrenten wie Lowe's abhebt.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei The Home Depot abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -9,98 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die The Home Depot Aktie damit um -4,26 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,84 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in The Home Depot eine negative Entwicklung von -18,67 % erlebt.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,56 % geändert.

The Home Depot Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,26 % 1 Monat -8,84 % 3 Monate -9,98 % 1 Jahr -20,79 %

Informationen zur The Home Depot Aktie

Es gibt 995 Mio. The Home Depot Aktien. Damit ist das Unternehmen 293,59 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Die Unsicherheit unter Investoren über die Lage der Wirtschaft der Vereinigten Staaten und die Geldpolitik der Notenbank Fed hat am Dienstag die US-Börsen weiter nach unten gedrückt. Der Dow Jones Industrial verlor 0,6 Prozent auf 46.320 Zähler, …

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Home Depot nach Quartalszahlen von 320 auf 300 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das dritte Quartal der US-Baumarktkette sei schwach ausgefallen und der Ausblick sei gesenkt worden, …

The Home Depot Aktie jetzt kaufen?

Ob die The Home Depot Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Home Depot Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.