    Devisen

    Eurokurs sinkt unter 1,16 US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro sinkt auf 1,1584 US-Dollar im Handel.
    • Referenzkurs der EZB bei 1,1590 Dollar festgelegt.
    • Märkte warten auf US-Arbeitsmarktbericht am Donnerstag.
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag im späten New Yorker Devisenhandel gesunken. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung auf 1,1584 US-Dollar. Im späten europäischen Währungsgeschäft lag der Euro noch über der Marke von 1,16 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1590 (Montag: 1,1593) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8628 (0,8625) Euro gekostet.

    Marktteilnehmer warten auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für September, der am Donnerstag auf dem Programm steht. Die Jobdaten stehen stark im Fokus der Märkte, weil sie für die Geldpolitik der Notenbank eine wichtige Rolle spielen./bek/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
