Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 38-2025

Auf dem schnellsten Weg zum perfekten Überblick zu Rohstoffen, Basis- und Edelmetallen! Heiße Investment Themen rund um das Thema Bergbau mit Videos, News, externen Analysen und unserer Aktie der Woche!

- Anzeige/Werbung – Diese Ausgabe erscheint im Namen von Aurania Resources, Blue Moon Metals, Canada Nickel, Fortuna Mining, Gold X2 Mining, Green Bridge Metals, Meridian Mining, Miata Metals, Millennial Potash, Premier American Uranium, Uranium Energy und Uranium Royalty, Unternehmen, mit denen die SRC swiss resource capital AG (SRC AG) bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller/Verbreiter: SRC AG, Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication. Erstveröffentlichung: 20.11.2025, 07:30, Zürich/Europa

Geschätzte Leserschaft,

während bei den Edelmetallen und Uran weiterhin Konsolidierung angesagt ist, mausert sich Kupfer immer mehr zu einem ernstzunehmenden Sektor, der Rohstoffanlegern in den kommenden Monaten eine Menge an Freude bereiten könnte. Betrachtet man die Chartverläufe bei Gold und Kupfer, so folgt der Kupferpreis meist dem Goldpreis mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung. Steigt der Goldpreis, dann kommt es oft zu einer breiten Aufwärtsbewegung im Rohstoffbereich und speziell bei Kupfer. Hinzukommt ein zu erwartendes (kleines) Kupferdefizit im laufenden Jahr.

Bleiben Sie gut informiert!

Ihr Marc Ollinger und das SRC-Team

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Aktie im Fokus

Premier American Uranium veröffentlicht PEA und Ressourcenschätzung

Premier American Uraniums Projekt Cebolleta besitzt auf Basis einer durchschnittlichen Produktion von 1,4 Millionen Pfund U₃O₈ pro Jahr einen Nettobarwert nach Steuern (NPV) (8%) von 83,9 Millionen US-Dollar sowie eine interne Rentabilität (IRR) nach Steuern von 17,7%. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung erhöht die angezeigten Mineralressourcen auf 20,3 Millionen Pfund eU3O8 und die abgeleiteten Mineralressourcen auf 7,0 Millionen Pfund eU3O8.

News: Premier American Uranium gibt vorläufige wirtschaftliche Bewertung und Aktualisierung der Mineralressourcen für das Uranprojekt Cebolleta bekannt mit einer Übersicht über die Wirtschaftlichkeit des Projekts und den Rahmen für dessen Weiterentwicklung.

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Aurania Resources fokussiert sich zukünftig auf Europa

Das Unternehmen bestätigte jüngst seinen Fokus auf Gold- und strategische Metallprojekte in Europa und andere Möglichkeiten außerhalb Ekuadors, wenngleich man die Lage in Ekuador weiterhin im Blick behält.

News: Aurania berichtet von verbesserten Aussichten in Ecuador und bestätigt den künftigen Fokus

Canada Nickel arbeitet mit Uni Texas zwecks CO2-Bindung zusammen

Canada Nickel gab eine Pilotstudie zur In-situ-Kohlenstoffsequestrierung in seinem Projekt Crawford in Zusammenarbeit mit der University of Texas bekannt.

News: Canada Nickel und die University of Texas in Austin starten Pilotprojekt zur Kohlenstoffbindung im Crawford Nickel Project

Fortuna Mining stößt auf hochgradige Goldschicht

Fortuna Mining stieß bei laufenden Explorationsbohrungen in der Lagerstätte Sunbird in der Mine Séguéla in der Elfenbeinküste unter anderem auf 7,3 g/t Au über 16,1 Meter.

News: Fortuna durchteuft 7,3 g/t Au über 16,1 Meter und definiert zweiten unterirdischen Ausläufer bei Sunbird, Mine Séguéla, Elfenbeinküste

Gold X2 Mining stößt auf hochkarätige Goldzone

Gold X2 Mining vermeldete kürzlich die Ergebnisse von dreizehn flachen Bohrlöchern der Hauptzone des Moss-Goldprojekts, wobei man unter anderem auf 69,65 Meter mit 1,63 g/t Au, einschließlich 10,0 Meter mit 7,09 g/t Au stieß.

News: Grade-Control-Bohrungen in der Moss-Main-Zone definieren weiterhin hochgradige Scherzonen – 69,65 m mit 1,63 g/t Au ab 4,35 m, einschließlich 10,0 m mit 7,09 g/t Au

Green Bridge Metals nimmt 6 Millionen CA$ ein

Das Unternehmen hat seine zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung von 66.666.666 Einheiten mit einem Bruttoerlös von insgesamt 6.000.000 Dollar abgeschlossen.

News: Green Bridge Metals gibt Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung bekannt

Meridian Mining erhält vorläufige Genehmigung der Lizenz für Cabaçal

Das Unternehmen informierte jüngst, dass CONSEMA, der Umweltrat des Bundesstaates Mato Grosso, einstimmig die vorläufige Lizenz für das Au-Cu-Ag-Projekt Cabaçal genehmigt hat.

News: Meridian Mining gibt vorläufige Genehmigung der Lizenz für Cabaçal durch den CONSEMA-Rat des Bundesstaates Mato Grosso bekannt

Dieser Newsletter wurde am 18.11.2025 durch Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication, Swiss Resource Capital AG erstellt.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger & Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Bergbauunternehmen, Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Investieren in den Megatrend Rohstoffe – Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien