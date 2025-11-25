Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 39-2025

Auf dem schnellsten Weg zum perfekten Überblick zu Rohstoffen, Basis- und Edelmetallen! Heiße Investment Themen rund um das Thema Bergbau mit Videos, News, externen Analysen und unserer Aktie der Woche!

- Anzeige/Werbung – Diese Ausgabe erscheint im Namen von Endeavour Silver, Fortuna Mining, Fury Gold Mines, Gold Royalty, Hannan Metals, OR Royalties und Sibanye-Stillwater, Unternehmen, mit denen die SRC swiss resource capital AG (SRC AG) bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller/Verbreiter: SRC AG, Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication. Erstveröffentlichung: 27.11.2025, 07:00 Uhr Zürich/Europa

Geschätzte Leserschaft,

das Rohstoff-Jahr 2025 biegt in die Zielgerade ein und dabei stehen traditionell auch noch die letzten wichtigen Rohstoff-Konferenzen auf dem Programm, wie etwa der Precious Metals Summit in Zürich oder die Mines & Money London. Von ersterer erhalten Sie im Folgenden zwei interessante video-Vorträge, die Sie sich keinesfalls entgehen lassen sollten. Letztere steigt in der ersten Dezemberwoche und auch davon werden wir uns mit entsprechenden Eindrücken melden. Ebenso wird es in Kürze Updates zu unseren Rohstoff-Reports geben.

Bleiben Sie gut informiert!

Ihr Marc Ollinger und das SRC-Team

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Aktie im Fokus

OR Royalties vermeldet Quartalsgewinn und Schuldenfreiheit

OR Royalties erzielte im dritten Quartal 2025 eine Cash-Marge von 69,3 Millionen Dollar oder 96,7% und erreichte damit Schuldenfreiheit aufgrund der vollständigen Rückzahlung der revolvierenden Kreditfazilität.

News: OR Royalties veröffentlicht Ergebnisse für das 3. Quartal 2025

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Endeavour Silver steigert Förderung um 88%

Das Unternehmen förderte im dritten Quartal 1.766.926 Unzen Silber und 7.285 Unzen Gold für 3,0 Millionen Unzen Silberäquivalent. Die Produktion lag um damit 88% über dem Vorjahreszeitraum 2024 und schließt Terronera aus.

News: Endeavour Silver gibt Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt ; Telefonkonferenz zu den Ergebnissen heute um 10 Uhr PDT (13 Uhr EDT)

Fortuna Mining vermeldet Top-Quartalszahlen

Höhere Goldpreise und eine konstante Minenleistung generierten unter anderem einen freien Cashflow aus dem operativen Geschäft in Höhe von 73,4 Millionen US-Dollar – ein Anstieg von 16,0 Millionen US-Dollar gegenüber dem zweiten Quartal.

News: Fortuna gibt Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt

Fury Gold Mines mit neuerlichem Explorationserfolg

Wie die Gesellschaft mitteilte, konnte man die Mineralisierung bei Three Bluffs erfolgreich erweitern und das Zielgebiet Raven unter anderem mit 4,59 g/t Gold auf 1,5 Metern bestätigen.

News: Fury erweitert die Three-Bluffs-Mineralisierung (Committee Bay) und vergrößert das Raven-Zielgebiet

Gold Royalty mit Rekord-Quartalsergebnis

Gold Royalty erzielte im dritten Quartal einen Rekordumsatz von 4,1 Millionen Dollar, ein rekord-bereinigtes EBITDA von 2,5 Millionen Dollar und einen Rekord-Cashflow aus dem operativen Geschäft von 2,4 Millionen Dollar.

News: Gold Royalty gibt Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt: Rekordumsatz und bereinigtes Ebitda

Hannan Metals will bis zu 5 Millionen CA$ einnehmen

Das Unternehmen gab jüngst eine Privatplatzierungsfinanzierung bekannt, die aus der Ausgabe von maximal 6.666.667 Stammaktien zum Angebotspreis von 0,75 CA$ für einen Bruttoerlös von insgesamt 5.000.000 CA$, besteht.

News: Hannan Metals kündigt nicht vermittelte Platzierung von Stammaktien an

Sibanye-Stillwater erzielt Einigung mit Appian

Sibanye-Stillwater und Appian haben eine kommerzielle Einigung über die Beilegung eines Streits aus dem Januar 2022 für eine Gesamtzahlung von 215 Millionen US-Dollar vermeldet.

News: Sibanye-Stillwater und Appian geben Vergleichsvereinbarung bekannt

Dieser Newsletter wurde am 18.11.2025 durch Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication, Swiss Resource Capital AG erstellt.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger & Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Bergbauunternehmen, Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Investieren in den Megatrend Rohstoffe – Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien