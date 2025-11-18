Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 18.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen an Wert verloren, und es gibt Bedenken hinsichtlich einer möglichen Insolvenz. Eine Anleihenemission zur Finanzierung von Investitionen wird als Zeichen für finanziellen Druck gewertet. Dennoch könnte die bevorstehende Black Friday-Saison kurzfristig positive Impulse setzen.