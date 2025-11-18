Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 18.11.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.11.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
The Home Depot
Tagesperformance: -5,54 %
Platz 1
Performance 1M: -8,84 %
Merck & Co
Tagesperformance: +4,37 %
Platz 2
Performance 1M: +9,69 %
Amazon
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 3
Performance 1M: +8,38 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen an Wert verloren, und es gibt Bedenken hinsichtlich einer möglichen Insolvenz. Eine Anleihenemission zur Finanzierung von Investitionen wird als Zeichen für finanziellen Druck gewertet. Dennoch könnte die bevorstehende Black Friday-Saison kurzfristig positive Impulse setzen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Amazon eingestellt.
Microsoft
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 4
Performance 1M: -0,65 %
IBM
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 5
Performance 1M: +6,08 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 6
Performance 1M: -9,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Unitedhealth Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu UnitedHealth Group im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 14% verloren, und wichtige technische Marken wurden durchbrochen. Anleger zeigen sich besorgt über politische Unsicherheiten und mögliche Kursverluste bis 200 Dollar. Dennoch gibt es auch Hoffnungen auf eine Erholung, falls die 280 Dollar-Marke hält.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Unitedhealth Group eingestellt.
