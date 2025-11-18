Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 18.11.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.11.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Platz 1
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Platz 2
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das Anleger-Sentiment zu MicroStrategy im wallstreetONLINE-Forum ist gespalten. Während einige eine faire Bewertung und potenzielle Kursgewinne sehen, zeigen andere Besorgnis über die Diskrepanz zwischen Marktkapitalisierung und Bitcoin-Wert sowie die negative Kursentwicklung von fast 60% in den letzten Monaten. Die Unsicherheit über die Unternehmensstrategie und zukünftige Gewinne bleibt ein zentrales Thema.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Marvell Technology
Platz 3
Micron Technology
Platz 4
Netflix
Platz 5
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Netflix
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Netflix im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 90% verloren. Technische Einschränkungen verhindern Verkäufe, was möglicherweise zu einem Anstieg führen könnte. Einige Anleger zeigen Zuversicht und kaufen nach, während die allgemeine Marktstimmung als negativ wahrgenommen wird.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Netflix eingestellt.
Paccar
Platz 6
Amazon
Platz 7
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen an Wert verloren, und es gibt Bedenken hinsichtlich einer möglichen Insolvenz. Eine Anleihenemission zur Finanzierung von Investitionen wird als Zeichen für finanziellen Druck gewertet. Dennoch könnte die bevorstehende Black Friday-Saison kurzfristig positive Impulse setzen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Amazon eingestellt.
Advanced Micro Devices
Platz 8
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Advanced Micro Devices im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie zeigt eine positive Kursentwicklung mit einem Anstieg von 4-5% vorbörslich. Anleger erwarten einen Kurs von 400 USD bei einem moderaten KGV von 20. Zudem zeigen Investoren Vertrauen, indem sie bei 185 Euro Positionen zurückkaufen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
Warner Bros. Discovery (A)
Platz 9
Diamondback Energy
Platz 10
Dexcom
Platz 11
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Platz 12
Take-Two Interactive Software
Platz 13
Lam Research
Platz 14
Biogen
Platz 15
Microsoft
Platz 16
Regeneron Pharmaceuticals
Platz 17
AppLovin Registered (A)
Platz 18
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AppLovin Registered (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AppLovin Registered (A) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Kursziele liegen bei 800 - 1000 USD, jedoch gibt es Bedenken wegen Short-Positionen und einem CEO-Verkauf von Aktien. Die Aktie wird als Momentum-Titel betrachtet, was auf potenzielle Kursgewinne hinweist, während die hohe Short-Quote von 8% und Verkaufsdruck Sorgen bereiten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AppLovin Registered (A) eingestellt.
Cadence Design Systems
Platz 19
Fortinet
Platz 20
The Kraft Heinz Company
Platz 21
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu The Kraft Heinz Company im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Bestätigung von Berkshire Hathaways Beteiligung stärkt das Vertrauen, während die Diskussion über eine Dividendenerhöhung und die Rücknahme von Zöllen auf Lebensmittelimporte positive Aspekte darstellen. Dennoch bleibt die Kursentwicklung der letzten 14 Tage negativ, was zu Unsicherheiten führt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber The Kraft Heinz Company eingestellt.
Gilead Sciences
Platz 22
