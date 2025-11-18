Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 18.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

Das Anleger-Sentiment zu MicroStrategy im wallstreetONLINE-Forum ist gespalten. Während einige eine faire Bewertung und potenzielle Kursgewinne sehen, zeigen andere Besorgnis über die Diskrepanz zwischen Marktkapitalisierung und Bitcoin-Wert sowie die negative Kursentwicklung von fast 60% in den letzten Monaten. Die Unsicherheit über die Unternehmensstrategie und zukünftige Gewinne bleibt ein zentrales Thema.