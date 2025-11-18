Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 18.11.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.11.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Western Digital
Tagesperformance: -5,57 %
Platz 1
Performance 1M: +28,38 %
The Home Depot
Tagesperformance: -5,56 %
Platz 2
Performance 1M: -8,84 %
Micron Technology
Tagesperformance: -5,03 %
Platz 3
Performance 1M: +18,13 %
Merck & Co
Tagesperformance: +4,18 %
Platz 4
Performance 1M: +9,69 %
Medtronic
Tagesperformance: +4,10 %
Platz 5
Performance 1M: +2,00 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: -3,93 %
Platz 6
Performance 1M: +2,11 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -3,92 %
Platz 7
Performance 1M: -10,26 %
Deckers Outdoor
Tagesperformance: +3,81 %
Platz 8
Performance 1M: -18,39 %
Amazon
Tagesperformance: -3,72 %
Platz 9
Performance 1M: +8,38 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen an Wert verloren, und es gibt Bedenken hinsichtlich einer möglichen Insolvenz. Eine Anleihenemission zur Finanzierung von Investitionen wird als Zeichen für finanziellen Druck gewertet. Dennoch könnte die bevorstehende Black Friday-Saison kurzfristig positive Impulse setzen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Amazon eingestellt.
Netflix
Tagesperformance: +3,63 %
Platz 10
Performance 1M: -7,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Netflix
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Netflix im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 90% verloren. Technische Einschränkungen verhindern Verkäufe, was möglicherweise zu einem Anstieg führen könnte. Einige Anleger zeigen Zuversicht und kaufen nach, während die allgemeine Marktstimmung als negativ wahrgenommen wird.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Netflix eingestellt.
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 11
Performance 1M: +1,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Advanced Micro Devices im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie zeigt eine positive Kursentwicklung mit einem Anstieg von 4-5% vorbörslich. Anleger erwarten einen Kurs von 400 USD bei einem moderaten KGV von 20. Zudem zeigen Investoren Vertrauen, indem sie bei 185 Euro Positionen zurückkaufen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
Paccar
Tagesperformance: +3,43 %
Platz 12
Performance 1M: -1,03 %
Valero Energy
Tagesperformance: +3,43 %
Platz 13
Performance 1M: +13,81 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +3,34 %
Platz 14
Performance 1M: +24,75 %
GE Vernova
Tagesperformance: -3,22 %
Platz 15
Performance 1M: -4,24 %
NRG Energy
Tagesperformance: +3,20 %
Platz 16
Performance 1M: -2,64 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +3,20 %
Platz 17
Performance 1M: +4,44 %
Albemarle
Tagesperformance: +3,18 %
Platz 18
Performance 1M: +27,92 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: +3,03 %
Platz 19
Performance 1M: -3,97 %
Dexcom
Tagesperformance: +3,02 %
Platz 20
Performance 1M: -12,52 %
Archer Daniels Midland Company
Tagesperformance: +2,96 %
Platz 21
Performance 1M: -5,79 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 22
Performance 1M: +9,85 %
Invitation Homes
Tagesperformance: -2,88 %
Platz 23
Performance 1M: -0,82 %
Quanta Services
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 24
Performance 1M: -1,57 %
Biogen
Tagesperformance: +2,81 %
Platz 25
Performance 1M: +15,47 %
Lam Research
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 26
Performance 1M: +4,57 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 27
Performance 1M: -35,49 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
Das Anleger-Sentiment zu Super Micro Computer im wallstreetONLINE-Forum ist aktuell negativ. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 33 % verloren, was zu einem Vertrauensverlust führt. Anleger warten auf die kommenden Quartalszahlen, um zu sehen, ob die Erwartungen erfüllt werden. Die Ankündigung neuer KI-Lösungen könnte positiv sein, jedoch bleibt die Skepsis aufgrund der aktuellen Kursentwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Super Micro Computer eingestellt.
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 28
Performance 1M: +14,72 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: +2,66 %
Platz 29
Performance 1M: -10,28 %
The Hershey
Tagesperformance: +2,60 %
Platz 30
Performance 1M: -4,02 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: +2,60 %
Platz 31
Performance 1M: +22,07 %
Philip Morris International
Tagesperformance: +2,54 %
Platz 32
Performance 1M: -3,00 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -2,54 %
Platz 33
Performance 1M: -11,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AppLovin Registered (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AppLovin Registered (A) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Kursziele liegen bei 800 - 1000 USD, jedoch gibt es Bedenken wegen Short-Positionen und einem CEO-Verkauf von Aktien. Die Aktie wird als Momentum-Titel betrachtet, was auf potenzielle Kursgewinne hinweist, während die hohe Short-Quote von 8% und Verkaufsdruck Sorgen bereiten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AppLovin Registered (A) eingestellt.
Microsoft
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 34
Performance 1M: -0,65 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 35
Performance 1M:
Johnson Controls International
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 36
Performance 1M: +8,41 %
IBM
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 37
Performance 1M: +6,08 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 38
Performance 1M: -4,26 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 39
Performance 1M: -9,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Unitedhealth Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu UnitedHealth Group im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 14% verloren, und wichtige technische Marken wurden durchbrochen. Anleger zeigen sich besorgt über politische Unsicherheiten und mögliche Kursverluste bis 200 Dollar. Dennoch gibt es auch Hoffnungen auf eine Erholung, falls die 280 Dollar-Marke hält.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Unitedhealth Group eingestellt.
Arista Networks
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 40
Performance 1M: -10,82 %
