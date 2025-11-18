JEFFERIES stuft Delivery Hero auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero nach einem Treffen mit Top-Managern des Essenslieferanten auf "Buy" mit einem Kursziel von 40,50 Euro belassen. Die Erwartungen an das kommende Jahr stünden unter Druck, schrieb Giles Thorne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er zeigte sich gleichwohl überzeugt von der Aktie als Investment./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,88 % und einem Kurs von 16,16EUR auf Tradegate (18. November 2025, 21:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Giles Thorne
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 40,50
Kursziel alt: 40,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
