Wall-Street-Panik? Darum bleibt Morgan-Stanley-Bulle Mike Wilson positiv!

Nach tagelangen Kursverlusten bleibt die Lage an den Aktienmärkten angespannt. Doch ein Experte blickt äußerst zuversichtlich auf die kommenden zwölf Monate. Mike Wilson, Chief Equity Strategist der US-Investmentbank Morgan Stanley, sieht den US-Leitindex SS&P 500 bis Ende 2026 bei etwa 7.800 Punkten – das wäre ein weiteres Rekordhoch und das vierte Jahr in Folge mit zweistelligen Zuwächsen. Damit gehört er aktuell zu den größten Optimisten unter den von Bloomberg beobachteten Marktbeobachtern.

In einer aktuellen Analyse schreibt Wilson: "Wir befinden uns in einem neuen Bullenmarkt und einem frischen Gewinnzyklus – insbesondere in bisher schwächeren Bereichen des Index." Die treibenden Kräfte dahinter: robuste Unternehmensgewinne, zunehmende Effizienz durch den Einsatz künstlicher Intelligenz, stabile Zinsen sowie unternehmensfreundliche Steuer- und Regulierungspolitik.