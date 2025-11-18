Talfahrt geht weiter

Schönen guten Morgen in die Runde,





bin wieder mal zurück in Augsburg - diesmal für längere Zeit. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif Denke mal das ich jetzt oft genug alles erklärt hab und irgendwann müssen die Jungs sowieso alleine klar kommen. War keine leichte Aufgabe, war aber insgesamt eine interessante Erfahrung. Schön zu sehn dass man noch nicht zum alten Eisen gehört.





Da ich abends alleine im Hotelzimmer immer noch etwas Zeit hatte, hab ich natürlich die interessanten Diskussionen hier gerne verfolgt. Schön zu sehn dass der Threadgedanke - langfristiges Investieren - doch noch einige Anhänger bei WO findet. Durch das allgemeine und rapide Sräd-Aussterben mutieren wir so langsam zum dienstältesten "Langfrist-Faden" - da können wir gemeinsam schon etwas stolz sein. Zeigt aber auch das man auch mit Einzelaktienauswahl im Haifischbecken Börse als Amateur überleben kann und es nicht nur mit ETFs klappt. Wobei die letzten Jahre nicht einfach waren; umso verständlicher für mich das sich manche umorientieren. Wie schon x-fach erwähnt kommt ein solcher Wechsel für mich nicht in Frage; das ist einfach ein Hobby welches ich liebgewonnen hab und nicht vermissen möchte.





Apropos, @ . Sehe mich da nicht als Ausnahmetalent im Stockpicking. Wie jeder andere auch hab ich sowohl Glücksgriffe als auch Klogriffe. Wie neulich Endava - mittlerweile fast 30% im Minus. Was ich vlt. anders als andere mache: ich verbillige in solchen Fällen nicht andauernd (OK, war sowieso ein Flaggenkauf für ca. 600€), sondern lass die Position stehn oder trenne mich davon. Umgekehrt, wenn ein Wert 10-20-30% im Plus ist, kaufe ich gerne nach und die Position wird ausgebaut. Ist irgendwie wie der häufige Spruch: Unkraut jäten, Blumen gießen.





@

danke für den Hinweis zu Banca Transilvania. Hab die letzten Jahre ja mit Finanzwerten richtig tolle Erfahrungen gemacht. Will es aber nicht übertreiben - man weiß ja nie wann die Stimmung kippt. Hab auch so genügend Finanztitel im Depot; da würden sich bei einer Krise mögliche Divi-Kürzungen richtig stark bemerkbar machen.





@

kann wieder mal mitreden bei Deinem neuen "Thema". Hab schon seit einigen Jahren TSMC und bin natürlich mit der Entwicklung zufrieden. Nur beim Namen Broadcom werde ich etwas unzufrieden. Zig mal angeschaut, zweimal kurz vor Kauf - und immer wieder gezögert. Zu teuer (damals). Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cry.gif Na ja, sollte nicht sein; aber ich kann mich ja immer rechtfertigen dass ich einkommensorientiert bin und somit viele Highflyer an mir vorbeigeflogen sind. Leben geht weiter. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif





@

danke für die Beiträge - und speziellen Dank für den mit den Dividendenveränderungen. Muss übrigens manchmal mit Wehmut an myDividends denken, wo man tolle Aufstellungen über Steigerungen/Kürzungen hatte. Hab ja genügend Deiner Werte selber im Depot - BAT, Altria, MCD, JNJ, Intesa, Nova Scotia usw. - und sehe auf einen schnellen Blick, das mit solchen Dickschiffen schon eine generelle Steigerung von 5% p.A. möglich ist. Will ja nicht ewig bei meinen 14k Einnahmen pro Jahr bleiben - sollten schon zumindestens über der Inflation mitwachsen.





@

schön Deine Beiträge zu lesen. Wie schon erwähnt bin ich ein "Sonderfall" an der Börse - man darf nicht alles ernst nehmen was ich schreibe oder kaufe. Hab mein Gerüst schon lange stehn und kann mir jetzt auch etwas Fun und Spaß erlauben. Hab aber auch natürlich immer im Blick dass das Depot insgesamt eine positive Rendite abwirft, auch wenn meine Ansprüche zur Performance niedriger sind als bei anderen. Geht aber oftmals besser wenn man locker bleibt und nicht mit der Brechstange an der Strategie arbeitet. Bin auch mittlerweile der Überzeugung dass man in den letzten Jahren per ETF besser gefahren wäre - aber sein Geld selber zu verwalten ist auch ein gutes Gefühl und ich werde da nichts ändern. Wobei man - wie im Falle Deiner Auflistung der Top-Positionen vom VanEck - diese Werte ja größtenteils auch selber als Einzelpositionen im Depot hat.





@

willkommen bei Gulf Keystone - war bei mir natürlich ebenfalls ein Flaggenkauf im dreistelligen Bereich. Sehe aber das wir 2 sehr gut harmonieren - mal findest Du was bei mir, mal ist es umgekehrt. Und wie ich sehe haben wir beide diesen sympathischen Thread vom ni1805c entdeckt - wo ich auch mal wieder fündig geworden bin und nächste Woche evtl. zuschlagen werde: Amcor für die (verlorene) Flagge von Jersey. Da hab ich ja mit Polymetal im Zuge der Sanktionen Schiffbruch erlitten. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif Aber Aufgeben ist für mich keine Alternative - sondern aufstehen und weitermachen.









Meinungen zu dem Wert??





Wünsche einen schönen Sonntag und guten Start in die Woche

Timburg