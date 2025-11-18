QS World University Rankings
Nachhaltigkeit 2026
Eine schwedische Universität wird zur besten der Welt gekürt, Asien steigt auf und Großbritannien glänzt, während die USA zurückfallen
LONDON, 18. November 2025 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, Experte für globale Hochschulbildung, hat die Ausgabe 2026 der QS World University Rankings veröffentlicht: Nachhaltigkeit.
Die Universität Lund in Schweden hat zum ersten Mal den ersten Platz belegt. Die University of Toronto fällt auf den zweiten Platz zurück, gefolgt von UCL auf dem dritten Platz.
In diesem Jahr sind über 2000 Universitäten aus 106 Hochschulsystemen vertreten.
Die USA sind am stärksten vertreten (240 Universitäten), gefolgt von China (163), dem Vereinigten Königreich (109), Indien (103) und Frankreich (76).
|
Top-10
|
2026
|
2025
|
|
|
1
|
=3
|
Universität Lund
|
Schweden
|
2
|
1
|
Universität von Toronto
|
Kanada
|
3
|
=5
|
UCL
|
UK
|
4
|
=7
|
Die Universität von Edinburgh
|
UK
|
5
|
=5
|
Universität von British Columbia
|
Kanada
|
6
|
=39
|
LSE