    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLondon Stock Exchange Group AktievorwärtsNachrichten zu London Stock Exchange Group

    QS World University Rankings

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nachhaltigkeit 2026

    Eine schwedische Universität wird zur besten der Welt gekürt, Asien steigt auf und Großbritannien glänzt, während die USA zurückfallen 

    LONDON, 18. November 2025 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, Experte für globale Hochschulbildung, hat die Ausgabe 2026 der QS World University Rankings veröffentlicht: Nachhaltigkeit.

    QS Quacquarelli Symonds Logo

    Die Universität Lund in Schweden hat zum ersten Mal den ersten Platz belegt. Die University of Toronto fällt auf den zweiten Platz zurück, gefolgt von UCL auf dem dritten Platz. 

    In diesem Jahr sind über 2000 Universitäten aus 106 Hochschulsystemen vertreten.
    Die USA sind am stärksten vertreten (240 Universitäten), gefolgt von China (163), dem Vereinigten Königreich (109), Indien (103) und Frankreich (76).

    Top-10

    2026

    2025



    1

    =3 

    Universität Lund 

    Schweden 

    2

    1

    Universität von Toronto 

    Kanada 

    3

    =5 

    UCL 

    UK

    4

    =7 

    Die Universität von Edinburgh 

    UK

    5

    =5 

    Universität von British Columbia 

    Kanada 

    6

    =39 

    LSE 

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    QS World University Rankings Nachhaltigkeit 2026 Eine schwedische Universität wird zur besten der Welt gekürt, Asien steigt auf und Großbritannien glänzt, während die USA zurückfallen  LONDON, 18. November 2025 /PRNewswire/ - QS Quacquarelli Symonds, Experte für globale Hochschulbildung, hat die …