Onco-Innovations treibt die KI- und Quantencomputer-basierte Arzneimittelforschung durch die Zusammenarbeit mit Kuano voran, um die Entwicklung der PNKP-Inhibitor-Technologie zu beschleunigen

Vancouver, Kanada – 18. November 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) („Onco“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Pilotprojekt mit Kuano Ltd. (Kuano) initiiert, um die Entwicklung der PNKP-Inhibitor-Technologie von Onco (auch als A83B4C63 bezeichnet) zu beschleunigen. Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt in Oncos Bestreben, fortschrittliche Technologien – in diesem Fall Computerplattformen – zu nutzen, um neue Mechanismen zur Krebsbehandlung zu erschließen und schnellere, präzisere therapeutische Innovationen voranzutreiben.

Diese neue Initiative baut auf den laufenden Bemühungen von Onco auf, die Erforschung und Bewertung seiner proprietären PNKP-Inhibitor-Plattform zu verbessern. Durch die Anwendung fortschrittlicher molekularer Modellierung und KI-gestütztem Wirkstoffdesign hat das Programm die Wirkstoffarchitektur verfeinert, die Synthesewege vereinfacht und die Bibliothek optimierter Analoga mit Schwerpunkt auf dem A83B4C63-Gerüst erweitert, wodurch das Potenzial für die Entwicklung selektiverer und wirksamerer Inhibitoren gestärkt und der Übergang von PNKP-Kandidaten zur präklinischen Validierung beschleunigt wurde.

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Kuano seine quantenfähige Analyseplattform in Zusammenarbeit mit Onco-Innovations einsetzen, um tiefere strukturelle Einblicke in die PNKP-Inhibition zu gewinnen. Die fortschrittliche Quantenmolekülmodellierung von Kuano soll eine detaillierte Charakterisierung der Wechselwirkung zwischen A83B4C63 und PNKP liefern, einschließlich Bindungspositionen, Konformationsänderungen und des Inhibitionsmechanismus, der der PNKP-Inhibitor-Technologie von Onco zugrunde liegt. Diese Erkenntnisse sollen als Leitfaden für die Strukturoptimierung dienen und Kandidaten für die nächste Generation von Therapeutika von Onco generieren.

Das Pilotprojekt wird sich zunächst auf die auf PNKP ausgerichteten Wirkstoffverbindungen von Onco konzentrieren. Die Integration der Quantenanalyse von Kuano in die KI-gestützte Forschungsumgebung von Onco zielt darauf ab, einen leistungsstarken Rahmen zu schaffen, der den Weg von der Modellierung über die Validierung bis hin zur Synthese optimiert.

Kuano ist ein Biotechnologieunternehmen der nächsten Generation, das Quantenmechanik und künstliche Intelligenz bei der strukturbasierten Arzneimittelforschung anwendet. Die proprietäre Plattform modelliert Enzymdynamiken und Übergangszustände mit Quantenauflösung und ermöglicht so die Entwicklung neuartiger, selektiver Wirkstoffverbindungen durch prädiktive Molekularsimulationen.