WEKA durchbricht die KI-Speicherbarriere mit Augmented Memory Grid auf NeuralMesh

Bahnbrechende Speichererweiterungstechnologie, validiert auf Oracle Cloud Infrastructure, demokratisiert die Inferenz und bietet NeuralMesh-Kunden 1000-mal mehr Speicher und eine 20-mal schnellere Zeit bis zum ersten Token

ST. LOUIS und CAMPBELL, Kalifornien, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Von SC25: WEKA , das KI-Speicherunternehmen, gab heute die kommerzielle Verfügbarkeit von Augmented Memory Grid auf NeuralMesh bekannt, einer revolutionären Speichererweiterungstechnologie, die den grundlegenden Engpass beseitigt, der die KI-Innovation bremst: GPU-Speicher. Augmented Memory Grid wurde auf Oracle Cloud Infrastructure (OCI) und anderen führenden KI-Cloud-Plattformen validiert und erweitert die GPU-Speicherkapazität um das 1000-fache, von Gigabyte auf Petabyte, während die Zeit bis zum ersten Token um das bis zu 20-fache reduziert wird. Dieser Durchbruch ermöglicht es KI-Entwicklern, langwierige Kontextüberlegungen und agentenbasierte KI-Workflows zu optimieren und so die Effizienz von Inferenz-Workloads, deren Skalierung bisher eine Herausforderung darstellte, erheblich zu verbessern.