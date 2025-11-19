Emissionseinsparungen durch Wasserstoff im Hafen

Toronto, ON--(18. November 2025) dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQB: DYFSF) (FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein exklusives GreenPort-Interview mit Kevin Unrath, Chief Operating Officer, und Bernd Kruper, President und Direktor von dynaCERT, darüber zu präsentieren, wie die HydraGENTM-Technologie des Unternehmens Hafenbetreibern sofortige und messbare Ergebnisse bietet.

Auszug:

Ursprünglich war das Ziel für das Unternehmen unkompliziert: Kraftstoff sparen.

„Die Emissionsminderung war eher ein Nebeneffekt“, stellt Herr Unrath fest. Doch mit der Verschiebung der globalen Prioritäten wurden Emissionsminderung und Nachhaltigkeit deutlich wichtiger. Heute konzentrieren wir uns auf drei Effekte: deutliche Kraftstoffeinsparung, erhebliche Emissionsreduktion und die Zusammenarbeit mit Organisationen an Lösungen für Emissionszertifikate.“

Das vollständige Interview können Sie unter folgendem Link lesen: https://www.portstrategy.com/environment-and-sustainability/exclusive- ...

Über GreenPort:

GreenPort bietet Geschäftsinformationen zu Best Practices im Umweltbereich und zur Unternehmensverantwortung mit dem Schwerpunkt Seehäfen und Schiffsterminals, einschließlich Versand, Transport und Logistik. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter: https://www.portstrategy.com/greenport

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es seinen Mitarbeitern, Beratern, Direktoren und Führungskräften im Rahmen seines von den Aktionären des Unternehmens genehmigten Optionsplans zum 18. November 2025 insgesamt 8.222.500 Optionen auf den Erwerb von 8.222.500 Stammaktien des Unternehmens gewährt hat. Die Optionen haben einen Ausübungspreis von 0,20 $ pro Aktie und verfallen am 18. November 2030.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. ist ein kanadisches Cleantech-Unternehmen mit Sitz in Toronto, das auf Technologien zur Reduzierung der Co2-Emissionen von Verbrennungsmotoren spezialisiert ist. Das Unternehmen hat massiv in Forschung und Entwicklung investiert und verfügt über seine eigene Produktionsstätte, in der jährlich bis zu 36.000 HydraGENTM-Einheiten hergestellt werden können.