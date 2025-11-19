DeFi Technologies: Führungswechsel - Wattenström übernimmt Leitung
Ein bedeutender Führungswechsel bei DeFi Technologies Inc.: Olivier Roussy Newton übergibt das Zepter an Johan Wattenström, nachdem er das Unternehmen zu beeindruckenden Höhen geführt hat.
- Olivier Roussy Newton tritt als Geschäftsführer und Vorsitzender von DeFi Technologies Inc. zurück; Johan Wattenström wird sein Nachfolger.
- Roussy Newton wird ab Dezember als strategischer Berater für das Unternehmen tätig sein.
- Unter Roussy Newtons Führung wuchs die ETP-Plattform von Valour auf 100 Produkte mit über 1 Milliarde US-Dollar verwaltetem Vermögen.
- DeFi Technologies erzielte einen Umsatzanstieg von 4,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 auf über 50 Millionen US-Dollar im Jahr 2024.
- Johan Wattenström bringt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich digitale Vermögenswerte und Finanzinfrastruktur mit.
- Roussy Newton bleibt als bedeutender Ankeraktionär im Unternehmen und wird die Verbindung zu BTQ Technologies stärken.
