    DeFi Technologies: Führungswechsel - Wattenström übernimmt Leitung

    Ein bedeutender Führungswechsel bei DeFi Technologies Inc.: Olivier Roussy Newton übergibt das Zepter an Johan Wattenström, nachdem er das Unternehmen zu beeindruckenden Höhen geführt hat.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Olivier Roussy Newton tritt als Geschäftsführer und Vorsitzender von DeFi Technologies Inc. zurück; Johan Wattenström wird sein Nachfolger.
    • Roussy Newton wird ab Dezember als strategischer Berater für das Unternehmen tätig sein.
    • Unter Roussy Newtons Führung wuchs die ETP-Plattform von Valour auf 100 Produkte mit über 1 Milliarde US-Dollar verwaltetem Vermögen.
    • DeFi Technologies erzielte einen Umsatzanstieg von 4,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 auf über 50 Millionen US-Dollar im Jahr 2024.
    • Johan Wattenström bringt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich digitale Vermögenswerte und Finanzinfrastruktur mit.
    • Roussy Newton bleibt als bedeutender Ankeraktionär im Unternehmen und wird die Verbindung zu BTQ Technologies stärken.






    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
