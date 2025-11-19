Addepar: Neue Führungskräfte für Umsatz und Kundenbindung
Addepar stärkt seine Führung mit Peter O'Brien und Janeen France, um globale Märkte zu erobern und die Kundenreise zu optimieren.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Addepar hat Peter O'Brien zum Chief Revenue Officer und Janeen France zur ersten Chief Client Officer ernannt.
- O'Brien wird die globale Umsatzorganisation leiten und sich auf Marktdurchdringung und strategische Allianzen konzentrieren.
- France wird die globale Kundenstrategie leiten und alle kundenorientierten Funktionen überwachen, um eine wertorientierte Kundenreise zu gewährleisten.
- O'Brien ist der erste C-Suite-Manager von Addepar in Europa, was das Engagement des Unternehmens für globale Kunden unterstreicht.
- Beide Führungskräfte haben maßgeblich zur Entwicklung von Addepar beigetragen und bringen umfangreiche Erfahrungen im Finanzdienstleistungsbereich mit.
- Addepar unterstützt Investmentprofis in über 55 Ländern und aggregiert Daten für Vermögenswerte von über 8 Billionen US-Dollar.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.