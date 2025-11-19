    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Rheinpfalz' zu Digitaler Souveränität

    Für Sie zusammengefasst
    • Regulierung von Technologie als Wettbewerbshindernis
    • EU-Digitalgesetze sind ein strategischer Trumpf
    • Überarbeitung könnte Kontrollmechanismen schwächen

    LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Digitaler Souveränität:

    "Fatal wäre es jedoch, wenn Europa für diese Aufholjagd etwas über Bord werfen würde, was im internationalen Konkurrenzkampf zunehmend als Ballast empfunden wird: die Regulierung von Technologie. Die EU verfügt über ausdifferenzierte Digitalgesetze, sie sind ein Trumpf. (.) Brüssel ist nun dabei, im Sinne des Bürokratieabbaus die Gesetze zu überarbeiten, womit vor allem eine Aufweichung der Kontrollmechanismen einhergehen dürfte."/DP/jha



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
