Pressestimme
'Rheinpfalz' zu Digitaler Souveränität
Für Sie zusammengefasst
- Regulierung von Technologie als Wettbewerbshindernis
- EU-Digitalgesetze sind ein strategischer Trumpf
- Überarbeitung könnte Kontrollmechanismen schwächen
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Digitaler Souveränität:
"Fatal wäre es jedoch, wenn Europa für diese Aufholjagd etwas über Bord werfen würde, was im internationalen Konkurrenzkampf zunehmend als Ballast empfunden wird: die Regulierung von Technologie. Die EU verfügt über ausdifferenzierte Digitalgesetze, sie sind ein Trumpf. (.) Brüssel ist nun dabei, im Sinne des Bürokratieabbaus die Gesetze zu überarbeiten, womit vor allem eine Aufweichung der Kontrollmechanismen einhergehen dürfte."/DP/jha
