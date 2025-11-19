    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Rentenpolitik

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesregierung hat sich in Rentenpolitik verkalkuliert.
    • Demographischer Wandel erfordert neue Politikansätze.
    • Klientelprojekte sollten zurückgenommen und beerdigt werden.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Rentenpolitik:

    "Die Bundesregierung hat sich in der Rentenpolitik verkalkuliert. (.) Der immer noch unterschätzte demographische Wandel erlaubt keine Klientelpolitik alten Stils. Der Versuch, eine Koalition zusammenzuhalten, indem finanzielle Wechsel auf künftige Generationen gezogen werden, stellt das Gegenteil einer in die Zukunft weisenden Politik dar. Auf den zunehmenden Widerstand offenbar nicht nur in der Parteijugend der Union sollte die Koalition mit einer Zurücknahme ihres Rentenpakets antworten und alle drei Klientelprojekte - Haltelinie, Mütterrente und Aktivrente - beerdigen. (.) Nicht abwegige Diskussionen über Minderheitsregierungen oder Vertrauensfragen bringen das Land voran, sondern eine ehrliche Bestandsaufnahme der Folgen eines demographischen Wandels, der sich durch keine Finanzkonstruktion austricksen lässt."/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
