    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Augsburger Allgemeine' zu Rentendebatte

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesregierung schiebt Rententhema erneut ab.
    • Wenige Stellschrauben für zukunftssichere Lösung.
    • Anreize für private Vorsorge dringend notwendig.

    AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Rentendebatte:

    "Unverantwortlich ist auch, dass die (gesamte) Bundesregierung das Rententhema - mal wieder - in eine Kommission verschoben hat. Dabei ist längst klar, dass es nur ein paar bekannte Stellschrauben gibt, um das System zukunftssicher aufzustellen. Entweder die Älteren arbeiten länger, oder der Beitragssatz für die Jüngeren steigt - oder, letzte, realistische Möglichkeit: Der Steuerzuschuss aus dem Haushalt wächst immer weiter. Wichtig ist in jedem Fall, Anreize zur privaten Vorsorge zu setzen, deren Ruf mit dem Riester-Debakel leider bleibenden Schaden genommen hat."/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Augsburger Allgemeine' zu Rentendebatte "Augsburger Allgemeine" zu Rentendebatte: "Unverantwortlich ist auch, dass die (gesamte) Bundesregierung das Rententhema - mal wieder - in eine Kommission verschoben hat. Dabei ist längst klar, dass es nur ein paar bekannte Stellschrauben gibt, …