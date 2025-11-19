    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Südwest Presse' zu Digitalgipfel

    Für Sie zusammengefasst
    • Digitalgipfel: Große Fragen, große Antworten angekündigt.
    • Europa will eigene digitale Dienstleistungen entwickeln.
    • Finanzierungsnachteil für Tech-Unternehmen bleibt bestehen.

    ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Digitalgipfel:

    "Die Überschrift versprach viel. Auf dem Gipfel zur "Digitalen Souveränität Europas" ging es um die ganz großen Fragen. Erwartungsgemäß fielen auch die Antworten groß aus. Man werde sich eigenständig auf den Weg machen, den Wettbewerb annehmen, eigene europäische Dienstleistungen entwickeln, bis hin zur Schaffung eines eigenen Social-Media-Angebots. Doch leider hat die Öffentlichkeit diese Antworten nicht zum ersten Mal gehört, sondern sehr oft - und sehr oft ist nur wenig, jedenfalls nicht genug passiert. So haben neue Tech-Unternehmen in Europa zum Beispiel einen Finanzierungsnachteil. Doch über einen gemeinsamen Finanzmarkt, der dieses Hemmnis beseitigen könnte, zerstreiten sich die Staaten seit Jahren."/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Verfasst von dpa-AFX
