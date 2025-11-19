    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Selenskyj reist zu Gesprächen in die Türkei

    ANKARA (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reist am Mittwoch zu einem Arbeitsbesuch in die Türkei. Bei Gesprächen in Ankara solle es auch um Wege zu einer Beendigung des Ukraine-Krieges und um Möglichkeiten eines dauerhaften Friedens gehen, teilte der Kommunikationsdirektor des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit. "Wir bereiten uns darauf vor, die Verhandlungen wiederzubeleben, und haben Lösungen erarbeitet, die wir unseren Partnern vorschlagen werden", schrieb Selenskyj im sozialen Netzwerk X.

    "Alles zu tun, um das Ende des Krieges näherzubringen, ist die oberste Priorität der Ukraine", so Selenskyj. Der Staatschef sagte indes nicht, ob er damit direkte ukrainisch-russische Gespräche meint. Russland sei an den Gesprächen in der Türkei nicht beteiligt, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau. In den mehr als dreieinhalb Jahren des russischen Angriffskriegs ist die Türkei immer wieder Vermittlerin zwischen Moskau und Kiew oder Gastgeberin von Gesprächen gewesen./apo/DP/jha





