Orion Innovation verstärkt seinen Vorstand mit den Branchenveteranen Melanie Kalmar und Randy Kern

ISELIN, N.J., 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Orion Innovation („Orion"), ein führendes Unternehmen im Bereich daten- und KI-gestützte Softwareentwicklung, hat heute die Ernennung von Melanie Kalmar und Randy Kern in seinen Vorstand bekannt gegeben. Beide sind äußerst versierte Führungskräfte im Technologiebereich mit umfassender Erfahrung in der Leitung globaler Initiativen für digitale Transformation, Technik und Innovation in Fortune-500-Unternehmen.

Neue Ernennungen unterstreichen das Engagement von Orion für Wachstum, Technologieführerschaft und eine verstärkte globale Präsenz in den Bereichen Daten, KI und Cloud.

Kalmar und Kern werden Orion strategisch beraten, während das Unternehmen seine Führungsposition in den Bereichen Daten, KI und Cloud-Innovation weiter ausbaut und seine Mission vorantreibt, Kunden bei der Modernisierung, Innovation und ihrem Wachstum zu unterstützen.

Melanie Kalmar ist eine angesehene Führungskraft im Technologiebereich mit fast vier Jahrzehnten Erfahrung bei Dow, wo sie zuletzt als Corporate Vice President, Chief Information Officer und Chief Digital Officer tätig war. Sie leitete globale Initiativen zur digitalen Transformation, die IT-Strategie, Cybersicherheit, KI/GenAI sowie bedeutende Fusionen und Übernahmen umfassten. Kalmar wurde mit dem National CIO of the Year ORBIE Award ausgezeichnet und in die Forbes CIO Next-Liste der 50 führenden Technologieführer aufgenommen. Darüber hinaus setzt sie sich leidenschaftlich für Frauen in der Technologiebranche, MINT-Karrieren und die Entwicklung von Gemeinschaften ein.

Randy Kern verfügt über mehr als drei Jahrzehnte technologischer Führungserfahrung bei Marqeta, Salesforce und Microsoft. Er hat große Software-, Cloud- und Infrastruktur-Engineering-Organisationen geleitet und dabei Fortschritte in den Bereichen Skalierbarkeit, Architektur und Unternehmensmodernisierung vorangetrieben. Kern ist weithin für sein fundiertes technisches Fachwissen und seinen kooperativen Ansatz zur Förderung von Transformationen anerkannt.

Carlo Padovano, Chairman & Partner, One Equity Partners (OEP), sagte, dass die Ernennungen die Erfahrung des Vorstands in den Bereichen Technologie und Unternehmensumwandlung stärken. „Die kombinierte Expertise von Randy und Melanie wird die strategische Ausrichtung von Orion stärken, während das Unternehmen weiterhin innovativ ist, wächst und messbaren Mehrwert für Kunden weltweit schafft", erklärte er.