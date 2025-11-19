Tesla erhält grünes Licht in Arizona – Ist das der große Robotaxi-Durchbruch?

Dieser Schritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Tesla seine Robotaxi-Ambitionen deutlich verstärkt. In Phoenix hat das Unternehmen bereits im Sommer Anträge eingereicht, um sowohl mit als auch ohne Sicherheitsfahrer autonome Fahrten testen zu dürfen. Parallel dazu läuft in Austin ein Pilotprojekt mit sogenannten Safety Valets und Remote-Operatoren. Zudem betreibt Tesla im Raum San Francisco einen klassischen Fahrdienst.

Tesla unternimmt in den USA einen weiteren Vorstoß in Richtung vollautonomer Mobilitätsdienste. Der Elektroautohersteller hat von der Verkehrsbehörde des Bundesstaats Arizona die Genehmigung erhalten, eine Ride-Hailing-Plattform zu betreiben. Dies ist ein wichtiger Schritt für den später geplanten Start von Robotaxis. Der Antrag wurde laut Behörde Mitte November als "Transportation Network Company" eingereicht und Anfang dieser Woche freigegeben. Für einen vollautonomen Fahrdienst sind jedoch zusätzliche Genehmigungen erforderlich. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet.

Tesla plant, noch vor Jahresende in Austin auf Sicherheitsfahrer zu verzichten. Bis Ende 2026 sollen in mehreren US-Städten kommerzielle Robotaxi-Dienste anlaufen, wobei Phoenix weit oben auf der Liste steht. Die Technologie bleibt jedoch umstritten: Laut Daten der US-Behörde NHTSA waren Tesla-Autos mit automatisierten Systemen seit dem Start des Texas-Piloten in sieben gemeldete Unfälle verwickelt.

Während Tesla aufholt, haben die Wettbewerber einen deutlichen Vorsprung. So betreibt Waymo in Phoenix bereits eine große autonome Flotte mit mehreren Hundert Fahrzeugen und hat eigenen Angaben zufolge landesweit mehr als zehn Millionen vollständig fahrerlose Fahrten durchgeführt. In China baut Baidu sein Apollo-Go-Netz rasant aus und meldete für das dritte Quartal 2025 rund 3,1 Millionen vollautonome Fahrten – mehr als dreimal so viele wie im Vorjahr.

Tesla-Chef Elon Musk bekräftigt dennoch seine Zuversicht. Auf der jüngsten Hauptversammlung sagte er, autonomes Fahren stehe kurz vor dem Durchbruch und werde es künftig erlauben, während der Fahrt zu schreiben oder zu schlafen. Voraussetzung sei jedoch, dass das System ein sehr hohes Sicherheitsniveau erreiche.

Die Tesla-Aktie schloss den gestrigen Handelstag an der Nasdaq mit einem Minus von knapp 2 Prozent bei 401,24 US-Dollar je Anteilschein ab. Nach Börsenschluss fiel der Kurs dann noch einmal um 0,7 Prozent.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



