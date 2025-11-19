Swiss Prime Site Solutions: Ziele übertroffen, Börsengang geplant!
SPSS IFC übertraf 2024/2025 seine Ziele, steigerte den Nettoerfolg um 37% und senkte die Fremdfinanzierung. Nachhaltigkeit und eine bevorstehende Börsenkotierung runden den Erfolg ab.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- SPSS IFC hat im Geschäftsjahr 2024/2025 seine strategischen Ziele übertroffen, Erträge stabilisiert und die Fremdfinanzierungsquote von 40.7% auf 26.3% gesenkt.
- Der Nettoerfolg stieg um 37% auf CHF 17.2 Mio., während die Betriebsgewinnmarge von 76.3% auf 79.4% erhöht wurde.
- Die Anlagerendite betrug 6.4%, und die Dividende pro Anteilsschein wurde auf CHF 5.00 erhöht, mit einer Ausschüttungsquote von 87%.
- Durch aktives Portfoliomanagement wurden ertragsstarke Objekte erworben und weniger ertragsstarke verkauft, was die Ertragsbasis stärkte.
- Die CO₂-Emissionsintensität wurde um 7% gesenkt, und das GRESB-Rating verbesserte sich von drei auf vier Sterne.
- Der SPSS IFC wird am 9. Dezember 2025 an der SIX Swiss Exchange kotiert, was privaten Investoren Zugang zum Fonds ermöglicht.
