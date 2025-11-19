FREQUENTIS bringt TowerX für sichereren, smarteren und integrierten Betrieb auf den Markt

Der Flugbetrieb entwickelt sich rasant weiter, getrieben von strengeren Regulierungen und steigenden Anforderungen an die Cybersicherheit sowie der Notwendigkeit häufigerer Systemupdates. Trotzdem bleiben viele Tower fragmentiert, was die betriebliche und technische Komplexität erhöht.

Wien (IRW-Press/19.11.2025) - * Das Tower-Automatisierungs-Produkt der nächsten Generation kombiniert vier Frequentis-Module in einem einzigen integrierten System * Es optimiert den Betrieb, erhöht die Sicherheit und steigert die betriebliche und Systemleistung * Datenzentrumsfähig und abgesichert durch robuste Sicherheitsarchitekturen * Skalierbarer Einsatz für Tower jeder Größe

TowerX revolutioniert den Towerbetrieb durch eine einheitliche, intelligente und modulare Plattform, die Lots:innen unterstützt und zugleich die Sicherheit, Effizienz und das Lagebild verbessert, selbst unter widrigen Wetterbedingungen oder bei hohem Verkehrsaufkommen.

"TowerX ist mehr als ein Produkt, es ist unser strategischer Schritt, zukunftsfähige, integrierte Innovationen zu liefern, die sich an jede Umgebung anpassen", sagt Reinhard Grimm, Frequentis Executive Vice President ATM. "Es reduziert den Integrationsaufwand und bringt operative und technische Teams durch Harmonisierung näher zusammen. TowerX wird bereits bei Schlüsselprojekten in Norwegen und Australien eingesetzt, wo es seine Fähigkeiten unter Beweis stellt."

Integriert, anpassungsfähig, kompatibel

Eine zentrale Komponente von TowerX ist die integrierte Controller Working Position (iCWP), die ein nutzer:innenfreundliches Human-Machine-Interface (HMI) für Routing, Steuerung, Überwachung und Flugdaten bietet. Ihr anpassungsfähiges Design stellt eine nahtlose Integration für verschiedene Betriebsanforderungen, Arbeitsabläufe von Lots:innen und Einsatzmodelle für Digital-Tower-Umgebungen sicher.

Einheitliches Systemmanagement und Skalierbarkeit

Durch die Integration mit MosaiX, der offenen digitalen Plattform von Frequentis, profitiert TowerX von einer einheitlichen Systemverwaltung und -orchestrierung. Dies ermöglicht die Bereitstellung von Diensten, die Zustandsüberwachung und die Lebenszykluskontrolle über alle Module hinweg von einem einzigen HMI aus, was einen kosteneffizienten Betrieb und eine vereinfachte technische Überwachung im Betrieb ermöglicht.