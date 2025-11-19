    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAnheuser-Busch InBev AktievorwärtsNachrichten zu Anheuser-Busch InBev
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft AB Inbev auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie des Brauereikonzerns AB Inbev mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Buy" belassen. Die mögliche Übernahme von BeatBox, eines Herstellers weinbasierter Mischgetränke, würde die Grenzen zwischen Bier, Spirituosen und Wein weiter verwischen, schrieb Edward Mundy am Dienstagabend. Die Verbraucher wünschten sich Produkte, die zugänglich, tragbar und preiswert seien. BeatBox erfülle alle drei Anforderungen und würde die bestehende "Beyond Beer"-Strategie von AB Inbev ergänzen. Mundy schätzt, dass die Übernahme das Wachstum in den USA um 30 Basispunkte pro Jahr steigern würde. Mit einem angenommenen Preis von 700 Millionen US-Dollar blieben die Aktienrückkäufe von AB Inbev davon auch unberührt./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 52,73EUR auf Lang & Schwarz (19. November 2025, 07:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Edward Mundy
    Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 64
    Kursziel alt: 64
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 64,00, was eine Steigerung von +21,63% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft AB Inbev auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie des Brauereikonzerns AB Inbev mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Buy" belassen. Die mögliche Übernahme von BeatBox, eines Herstellers weinbasierter Mischgetränke, würde die Grenzen zwischen Bier, Spirituosen …