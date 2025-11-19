JEFFERIES stuft AB Inbev auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie des Brauereikonzerns AB Inbev mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Buy" belassen. Die mögliche Übernahme von BeatBox, eines Herstellers weinbasierter Mischgetränke, würde die Grenzen zwischen Bier, Spirituosen und Wein weiter verwischen, schrieb Edward Mundy am Dienstagabend. Die Verbraucher wünschten sich Produkte, die zugänglich, tragbar und preiswert seien. BeatBox erfülle alle drei Anforderungen und würde die bestehende "Beyond Beer"-Strategie von AB Inbev ergänzen. Mundy schätzt, dass die Übernahme das Wachstum in den USA um 30 Basispunkte pro Jahr steigern würde. Mit einem angenommenen Preis von 700 Millionen US-Dollar blieben die Aktienrückkäufe von AB Inbev davon auch unberührt./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 52,73EUR auf Lang & Schwarz (19. November 2025, 07:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edward Mundy

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 64

Kursziel alt: 64

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

