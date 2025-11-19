Kapsch TrafficCom: Halbjahreszahlen 2025/26 enthüllt!
Trotz eines Umsatzrückgangs und regionaler Herausforderungen konnte das Unternehmen durch einen Einmaleffekt beim EBIT punkten und blickt mit angepassten Erwartungen auf das Gesamtjahr 2025/26.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Umsatzrückgang von 27% auf EUR 200 Mio. im ersten Halbjahr 2025/26 im Vergleich zum Vorjahr (EUR 275 Mio.)
- EBIT stieg auf EUR 10 Mio. aufgrund eines Einmaleffekts aus einer Einigung mit der Bundesrepublik Deutschland
- Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 23%, während der Verschuldungsgrad auf 117% stieg
- Auftragseingang lag mit EUR 224 Mio. unter den Erwartungen, der Auftragsstand betrug per Ende September 2025 EUR 1,2 Mrd.
- Umsatzrückgänge in allen Regionen, besonders stark in EMEA (-37%) und APAC (-20%)
- Ausblick für das Gesamtjahr 2025/26 angepasst: Umsatzrückgang auf EUR 450 Mio. und EBIT-Erwartung von EUR 25 Mio. unter Berücksichtigung des Schiedsverfahrens mit Deutschland
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Kapsch TrafficCom ist am 19.11.2025.
Der Kurs von Kapsch TrafficCom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,1300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,33 % im
Minus.
41 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 6,1400EUR das entspricht einem Plus von +0,16 % seit der Veröffentlichung.
-0,32 %
-1,90 %
-16,94 %
-13,20 %
-11,46 %
-49,51 %
-52,64 %
-82,46 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte