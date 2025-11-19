Warten auf Nvidia-Zahlen

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick
- Dax leicht im Minus, Anleger defensiv vor Nvidia-Zahlen.
- Dow Jones fällt auf tiefsten Stand seit Mitte Oktober.
- Asien-Börsen zeigen gemischte Entwicklungen, Vorsicht.
DEUTSCHLAND: - LEICHT IM MINUS - Vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des KI-Konzerns Nvidia bleiben die Anleger auch im Dax defensiv. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwochmorgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,3 Prozent tiefer auf 23.114 Punkte. Am Dienstagnachmittag war der Dax zeitweise bereits bis auf 23.085 Punkte gefallen. Letztlich schaffte er es jedoch knapp, seine exponentielle 200-Tage-Durchschnittslinie zu halten. Hier bahnt sich nun ein neuer Test an. Die Linie wird als Indikator für den langfristigen Trend viel beachtet. Unter die einfach berechnete 200-Tage-Linie war der Dax tags zuvor bereits gefallen - erstmals seit der heftigen Zwischenkorrektur im April. Die Stimmung am Aktienmarkt hat sich zuletzt rasant eingetrübt. Noch vor einer Woche hatte es so ausgesehen, als ob der Dax wieder seinen Oktober-Rekord bei 24.771 Punkten anläuft. Der Dow Jones Industrial Average lief bereits auf einen Höchststand vor. Plötzlich dominierten aber Zinssorgen das Gemüt.
USA: - DEUTLICH IM MINUS - Die Unsicherheit unter Investoren über die Lage der Wirtschaft der Vereinigten Staaten und die Geldpolitik der Notenbank Fed hat am Dienstag die US-Börsen weiter nach unten gedrückt. Der Dow Jones Industrial verlor 1,07 Prozent auf 46.091,74 Zähler und fiel auf den niedrigsten Stand seit Mitte Oktober. Erst am Mittwoch vergangener Woche hatte der Dow ein Rekordhoch erreicht. Von diesem Rekordhoch hat der Dow mittlerweile fast 5 Prozent eingebüßt. Der marktbreite S&P 500 gab am Dienstag um 0,83 Prozent auf 6.617,32 Punkte nach. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,20 Prozent auf 24.503,10 Zähler und damit wie beim Dow auf den niedrigsten Stand seit Mitte Oktober abwärts.
ASIEN: - VERLUSTE - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Mittwoch vor der Veröffentlichung von Quartalszahlen zurückgehalten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel um 0,2 Prozent. Für den CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen ging es um 0,3 Prozent nach oben, während der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong 0,6 Prozent sank.
DAX 23180,53 -1,74%
XDAX 23189,14 -1,19%
EuroSTOXX 50 5534,71 -1,88%
Stoxx50 4714,79 -1,52%
DJIA 46091,74 -1,07%
S&P 500 6617,32 -0,83%
NASDAQ 100 24503,10 -1,20%
RENTEN:
Bund-Future 128,77 +0,04% °
DEVISEN:
Euro/USD 1,1591 0,09%
USD/Yen 155,35 -0,11%
Euro/Yen 180,07 -0,03%
BITCOIN:
Bitcoin 90.385 -2,72%
(USD, Bitstamp)
ROHÖL:
Brent 64,74 -0,15 USD WTI 60,62 -0,13 USD °
Aktuell wird so viel Mist geschrieben um weiterhin Panik und Angst zu verbreiten.Der Bitcoin geht auf 20K Strategy geht auf 0.
Das bedeutet die „Death Cross“ für Bitcoin
In der täglichen Kursgrafik von Bitcoin ist ein besonders bärisches (negatives) Zeichen aufgetaucht: die sogenannte „Death Cross“ (Todeskreuzung),
Die Death Cross tritt auf, wenn zwei gleitende Durchschnitte (MA) sich nach unten kreuzen. Diese Durchschnitte sind als Linien in der Grafik dargestellt.
Die gelbe Linie zeigt den Durchschnitt der letzten 50 Tage, die rote Linie den Durchschnitt der letzten 200 Tage.
Eine Death Cross muss nicht das Ende der Bitcoin-Rally bedeuten. Im Gegenteil – oft markiert sie den Punkt, an dem Bitcoin einen lokalen Tiefpunkt erreicht und anschließend steigt.
Bitcoin bewegt sich in Zyklen, in denen sich Phasen von Kursrückgang und Kursanstieg abwechseln. Derzeit wird viel über das Ende des Zyklus und den Beginn einer Phase fallender Kurse spekuliert.
Wenn sich Bitcoin jetzt erholt statt weiter fällt, bedeutet das laut Cowen, dass der Zyklus noch nicht vorbei ist. Bitcoin müsse sich innerhalb einer Woche beweisen.
„Wenn innerhalb einer Woche keine Erholung erfolgt, kommt wahrscheinlich ein weiterer Rückgang, bevor eine größere Aufwärtsbewegung in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts folgt“, prognostiziert der Analyst.
Bitcoin müsste derzeit um 15 % steigen, um wieder über die 200-Tage-MA zu kommen, die sich bei etwa 110.000 US-Dollar befindet. Zum Zeitpunkt des Schreibens liegt der Kurs bei 95.940 US-Dollar.
Bitcoin had a death cross today. Note that prior death crosses marked local lows in the market. Of course, when the cycle is over, the death cross rally fails. The time for Bitcoin to bounce if the cycle is not over would be starting within the next week. If no bounce occurs within 1 week, probably another dump before a larger rally back to the 200D SMA which would then mark a macro lower high. Trade the market you have, not the market you want.
BTC und einige Aktienkurse haben sich im letzten halben Jahr verdreifacht/vervielfacht.
Diesen Trend auch zukünftig zu erwarten und gar mit Fremdkapital zu finanzieren erzeugt Blasen, danach Einbrüche und endet in einer dramatischen Abwärtsspirale.
Wenn ich das aktuelle Geschehen betrachte und bewerte stehen wir kurz vor einem Zusammenbruch, wo sich der Kurs von BTC nicht nur halbiert, bevor er sich wieder fängt.
Frage am Ende ist nur, ob man am Ende zu den Gewinnern oder Verlierern gehört beim freiwilligen oder ggfs genötigten Verkauf 😂