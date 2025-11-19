    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    Warten auf Nvidia-Zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax leicht im Minus, Anleger defensiv vor Nvidia-Zahlen.
    • Dow Jones fällt auf tiefsten Stand seit Mitte Oktober.
    • Asien-Börsen zeigen gemischte Entwicklungen, Vorsicht.
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Warten auf Nvidia-Zahlen
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - LEICHT IM MINUS - Vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des KI-Konzerns Nvidia bleiben die Anleger auch im Dax defensiv. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwochmorgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,3 Prozent tiefer auf 23.114 Punkte. Am Dienstagnachmittag war der Dax zeitweise bereits bis auf 23.085 Punkte gefallen. Letztlich schaffte er es jedoch knapp, seine exponentielle 200-Tage-Durchschnittslinie zu halten. Hier bahnt sich nun ein neuer Test an. Die Linie wird als Indikator für den langfristigen Trend viel beachtet. Unter die einfach berechnete 200-Tage-Linie war der Dax tags zuvor bereits gefallen - erstmals seit der heftigen Zwischenkorrektur im April. Die Stimmung am Aktienmarkt hat sich zuletzt rasant eingetrübt. Noch vor einer Woche hatte es so ausgesehen, als ob der Dax wieder seinen Oktober-Rekord bei 24.771 Punkten anläuft. Der Dow Jones Industrial Average lief bereits auf einen Höchststand vor. Plötzlich dominierten aber Zinssorgen das Gemüt.

    USA: - DEUTLICH IM MINUS - Die Unsicherheit unter Investoren über die Lage der Wirtschaft der Vereinigten Staaten und die Geldpolitik der Notenbank Fed hat am Dienstag die US-Börsen weiter nach unten gedrückt. Der Dow Jones Industrial verlor 1,07 Prozent auf 46.091,74 Zähler und fiel auf den niedrigsten Stand seit Mitte Oktober. Erst am Mittwoch vergangener Woche hatte der Dow ein Rekordhoch erreicht. Von diesem Rekordhoch hat der Dow mittlerweile fast 5 Prozent eingebüßt. Der marktbreite S&P 500 gab am Dienstag um 0,83 Prozent auf 6.617,32 Punkte nach. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,20 Prozent auf 24.503,10 Zähler und damit wie beim Dow auf den niedrigsten Stand seit Mitte Oktober abwärts.

    ASIEN: - VERLUSTE - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Mittwoch vor der Veröffentlichung von Quartalszahlen zurückgehalten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel um 0,2 Prozent. Für den CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen ging es um 0,3 Prozent nach oben, während der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong 0,6 Prozent sank.

    ^
    DAX 23180,53 -1,74%
    XDAX 23189,14 -1,19%
    EuroSTOXX 50 5534,71 -1,88%
    Stoxx50 4714,79 -1,52%

    DJIA 46091,74 -1,07%
    S&P 500 6617,32 -0,83%
    NASDAQ 100 24503,10 -1,20%
    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 128,77 +0,04% °

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1591 0,09%
    USD/Yen 155,35 -0,11%
    Euro/Yen 180,07 -0,03%
    °

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 90.385 -2,72%
    (USD, Bitstamp)
    °

    ROHÖL:

    ^
    Brent 64,74 -0,15 USD WTI 60,62 -0,13 USD °

    /mis




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bitcoin - BTC~USD

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bitcoin. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
