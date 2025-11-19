Jefferies startet Ottobock mit 'Buy' - Ziel 84 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie

Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,83 % und einem Kurs von 72,78 auf Lang & Schwarz (19. November 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um +2,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,00 %.

Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 4,69 Mrd..

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,33EUR. Von den letzten 3 Analysten der Ottobock Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 86,00EUR was eine Bandbreite von +0,44 %/+16,73 % bedeutet.