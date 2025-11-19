    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBrookfield Asset Management Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Brookfield Asset Management Registered (A)

    Milliarden-Revolution mit Nvidia: Dieser Fonds soll die KI neu ordnen

    Brookfield plant einen Milliardenfonds für globale KI-Infrastruktur. Der Konzern will damit Projekte im Wert von bis zu 100 Milliarden US-Dollar stemmen.

    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Brookfield Asset Management startet laut dem Wall Street Journal einen neuen Infrastrukturfonds, der gezielt auf den Ausbau künstlicher Intelligenz ausgerichtet ist. Das Unternehmen strebt zehn Milliarden US-Dollar an Eigenkapital an und hat bereits fünf Milliarden US-Dollar eingesammelt. Zu den Geldgebern zählen Nvidia, die Kuwait Investment Authority und Mittel aus Brookfields eigener Bilanz.

    Ausbaupläne im gigantischen Maßstab

    Brookfield will das Kapital gemeinsam mit zusätzlichen Co-Investitionen und Fremdfinanzierungen nutzen, um KI-Infrastruktur im Wert von bis zu 100 Milliarden US-Dollar zu bauen oder zu kaufen. Der Konzern, der weltweit Vermögenswerte von mehr als 100 Billionen US-Dollar verwaltet, plant Investitionen entlang der gesamten KI-Wertschöpfungskette. Dazu gehören Datenzentren, Energieerzeuger und Chipfabriken. Ein großer Teil des Kapitals soll in Projekte fließen, die komplett auf unbebautem Land entstehen.

    Nvidia als strategischer Partner

    Nvidia-Chef Jensen Huang betonte in einer Erklärung an Reuters die Bedeutung der Zusammenarbeit. Er sagte:

    "Die KI-Infrastruktur erfordert Land, Strom und speziell entwickelte Supercomputer – und unsere Partnerschaft mit Brookfield vereint all diese Elemente in einer einsatzbereiten KI-Cloud."

     

    Markt bleibt trotz Bubble-Warnungen hungrig

    Brookfield zählt bereits zu den größten Investoren im globalen KI-Gefüge und hat mehr als 115 Milliarden US-Dollar in digitale Infrastruktur, erneuerbare Energien und Halbleiterfertigung investiert. Der Vorstoß kommt zu einem Zeitpunkt, in dem die Nachfrage nach KI-Unternehmen trotz wiederholter Warnungen vor einer Überhitzung des Marktes ungebrochen bleibt.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


