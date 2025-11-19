Milliarden-Revolution mit Nvidia: Dieser Fonds soll die KI neu ordnen

Brookfield Asset Management startet laut dem Wall Street Journal einen neuen Infrastrukturfonds, der gezielt auf den Ausbau künstlicher Intelligenz ausgerichtet ist. Das Unternehmen strebt zehn Milliarden US-Dollar an Eigenkapital an und hat bereits fünf Milliarden US-Dollar eingesammelt. Zu den Geldgebern zählen Nvidia , die Kuwait Investment Authority und Mittel aus Brookfields eigener Bilanz.

Ausbaupläne im gigantischen Maßstab

Brookfield will das Kapital gemeinsam mit zusätzlichen Co-Investitionen und Fremdfinanzierungen nutzen, um KI-Infrastruktur im Wert von bis zu 100 Milliarden US-Dollar zu bauen oder zu kaufen. Der Konzern, der weltweit Vermögenswerte von mehr als 100 Billionen US-Dollar verwaltet, plant Investitionen entlang der gesamten KI-Wertschöpfungskette. Dazu gehören Datenzentren, Energieerzeuger und Chipfabriken. Ein großer Teil des Kapitals soll in Projekte fließen, die komplett auf unbebautem Land entstehen.

Nvidia als strategischer Partner

Nvidia-Chef Jensen Huang betonte in einer Erklärung an Reuters die Bedeutung der Zusammenarbeit. Er sagte:

"Die KI-Infrastruktur erfordert Land, Strom und speziell entwickelte Supercomputer – und unsere Partnerschaft mit Brookfield vereint all diese Elemente in einer einsatzbereiten KI-Cloud."

Markt bleibt trotz Bubble-Warnungen hungrig

Brookfield zählt bereits zu den größten Investoren im globalen KI-Gefüge und hat mehr als 115 Milliarden US-Dollar in digitale Infrastruktur, erneuerbare Energien und Halbleiterfertigung investiert. Der Vorstoß kommt zu einem Zeitpunkt, in dem die Nachfrage nach KI-Unternehmen trotz wiederholter Warnungen vor einer Überhitzung des Marktes ungebrochen bleibt.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

