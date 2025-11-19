ANALYSE-FLASH
Berenberg startet Deutz mit 'Buy' - Ziel 10 Euro
- Berenberg bewertet Deutz mit "Buy" und 10 Euro Ziel.
- Deutz transformiert sich weg vom Diesel, neue Produkte.
- Wachstum durch Zukäufe und steigende Profitabilität.
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Deutz beim Kursziel von 10 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Motorenbauer biete eine Transformationsstory - weg vom Diesel, breiter aufgestellt mit neuen Produkten und Endmärkten, schrieb Lasse Stueben am Dienstagabend in seiner Kaufempfehlung. Dabei setzten die Kölner nicht nur auf das eigene Wachstum, sondern auch auf Zukäufe. Der Experte rechnet mit einer strukturell steigenden Profitabilität./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 18:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie
Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,31 % und einem Kurs von 7,798 auf Lang & Schwarz (19. November 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um -3,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,18 Mrd..
Deutz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 11,000EUR was eine Bandbreite von +30,04 %/+43,04 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 10 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutz - 630500 - DE0006305006
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ich sehe nur einen Dummbasher!
Kissigs Nebenwerte-Analyse zu Deutz: Wandel vom traditionellen Motorenbauer zum breit aufgestellten Systemanbieter
u.a.
- Das Unternehmen verfolgt mit "Deutz Classic" (Diesel- und Gasmotoren) und "Deutz Green" (alternative Antriebe wie Wasserstoff und Elektro) eine Zwei-Säulen-Strategie.
- Mit der "Dual+"-Strategie setzt Deutz neben dem klassischen Geschäft und alternativen Antrieben auch auf Diversifikation, etwa in den Defence-Sektor.
- Die Übernahme der Sobek Group markiert den Einstieg in den Drohnen- und Verteidigungsmarkt und soll das Unternehmen profitabler und zukunftssicherer machen.
- Die Aktie notiert im Peergroup-Vergleich mit einem Risikoanschlag, doch die jüngsten Geschäftszahlen rechtfertigen die Skepsis nicht. Das bietet zusätzliches Potenzial.
Disclaimer: Habe Deutz weder auf meiner Beobachtungsliste noch im Depot/Wiki.
Posted by Michael C. Kissig am 11.9.25
DEUTZ steigt ins Drohnengeschäft ein