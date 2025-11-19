    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutz AktievorwärtsNachrichten zu Deutz

    ANALYSE-FLASH

    Berenberg startet Deutz mit 'Buy' - Ziel 10 Euro

    • Berenberg bewertet Deutz mit "Buy" und 10 Euro Ziel.
    • Deutz transformiert sich weg vom Diesel, neue Produkte.
    • Wachstum durch Zukäufe und steigende Profitabilität.
    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Deutz beim Kursziel von 10 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Motorenbauer biete eine Transformationsstory - weg vom Diesel, breiter aufgestellt mit neuen Produkten und Endmärkten, schrieb Lasse Stueben am Dienstagabend in seiner Kaufempfehlung. Dabei setzten die Kölner nicht nur auf das eigene Wachstum, sondern auch auf Zukäufe. Der Experte rechnet mit einer strukturell steigenden Profitabilität./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 18:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    ISIN:DE0006305006WKN:630500

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie

    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,31 % und einem Kurs von 7,798 auf Lang & Schwarz (19. November 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um -3,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,18 Mrd..

    Deutz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 11,000EUR was eine Bandbreite von +30,04 %/+43,04 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 10 Euro


