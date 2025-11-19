Berenberg startet Deutz mit 'Buy' - Ziel 10 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,31 % und einem Kurs von 7,798 auf Lang & Schwarz (19. November 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um -3,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,48 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,18 Mrd..

Deutz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 11,000EUR was eine Bandbreite von +30,04 %/+43,04 % bedeutet.