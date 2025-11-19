Raythink steigt in die Top 10 der Security 50 für 2025 auf und fördert intelligentere und sicherere Sicherheitslösungen

„Die Platzierung unter den globalen Top Ten ist eine Anerkennung unserer bisherigen Arbeit und gleichzeitig ein Neuanfang", erklärte Jin Cong, Product Manager bei Raythink. „Diese Platzierung spiegelt unser Engagement für bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Wärmebildgebung, Multispektral-Sensorik und KI-gestützte Sicherheitslösungen wider. Wir werden weiterhin Kunden weltweit mit intelligenten, effizienten und zuverlässigen Produkten unterstützen."

YANTAI, China, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Raythink Technology gibt heute bekannt, dass es im Ranking 2025 a&s Security 50, einer der weltweit renommiertesten jährlichen Listen, in der führende Hersteller von Sicherheitsausrüstung aufgeführt sind, den 9. Platz belegt hat. Als Pionier im Bereich der Wärmebildtechnik hat sich Raythink dazu verpflichtet, durch technologische Fortschritte einen Mehrwert für Kunden zu schaffen, die Grenzen der menschlichen Wahrnehmung kontinuierlich zu erweitern und es Menschen zu ermöglichen, die Schönheit der Welt aus multidimensionalen Perspektiven zu entdecken.

Im vergangenen Jahr hat Raythink seine Präsenz in der Sicherheitsbranche und darüber hinaus ausgebaut, mit Lösungen für die intelligente Industrie, intelligente Robotik, optische Gasbildgebung, Brandschutz, neue Energien, Umweltschutz und Gesundheitswesen. Hinter diesen Anwendungen steht die starke Forschungs- und Entwicklungskompetenz von Raythink, die von der Muttergesellschaft unterstützt wird: Über 1.700 Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung, neun globale Forschungs- und Entwicklungszentren, jährliche Investitionen von mehr als 19,9 % des Umsatzes und über 3.400 Rechte an geistigem Eigentum.

Im Jahr 2025 trieb KI das strukturelle Wachstum in der globalen Sicherheitsbranche voran, und Raythink entwickelte szenariospezifische KI-Algorithmen sowie maßgeschneiderte Softwareplattformen und lieferte umfassende Sicherheitslösungen, darunter das VIS-3100 zur Waldbrandprävention und das VIS-4100 zur großflächigen Sicherheitsüberwachung.

Trotz globaler Handelsschwankungen und neuer Hindernisse hat Raythink seine internationale Präsenz durch den Ausbau von Kooperationen in Europa, dem Nahen Osten, Südostasien und Amerika ausgebaut und bietet nun lokalisierte Dienstleistungen, schnellere technische Reaktionszeiten und maßgeschneiderte Lösungen an. Das Unternehmen begrüßt globale Partner, die sich am Aufbau offener, widerstandsfähiger und zukunftsfähiger Kooperationen beteiligen möchten.

KI-Ethik und Compliance sind eine weitere zentrale Herausforderung. Der Produktmanager von Raythink betonte, dass die Wärmebildtechnik die Privatsphäre auf natürliche Weise schützt, indem sie sich auf Verhaltensweisen und nicht auf persönliche Details konzentriert. Angesichts der zunehmenden Leistungsfähigkeit der KI und der Weiterentwicklung der Vorschriften sieht Raythink Chancen für sichere, datenschutzbewusste Anwendungen im Sicherheitsbereich.

Mit Blick auf das Jahr 2026 wird Raythink weiterhin szenarioorientierte Implementierungen ausbauen, die Präzision der KI verbessern und innovative Technologien erforschen, um Sicherheitslösungen der nächsten Generation anzubieten, die den sich wandelnden Anforderungen von Kunden aus den Bereichen Sicherheit, Industrie und Stadtentwicklung weltweit gerecht werden.

E-Mail: sales@raythink-tech.com

Website: https://www.raythink-tech.com/

