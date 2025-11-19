DroneShield - Aktie stürzt ab -17,71 % - 19.11.2025

Am heutigen Handelstag musste die DroneShield Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -17,71 % im Minus. Die Talfahrt der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -10,68 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,1150€, mit einem Minus von -17,71 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die DroneShield Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -36,83 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um -28,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -46,76 %. Im Jahr 2025 gab es für DroneShield bisher ein Plus von +216,96 %.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -28,00 % 1 Monat -46,76 % 3 Monate -36,83 % 1 Jahr +176,67 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die drastische Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die seit dem Rücktritt des CEO und aufgrund von Insiderverkäufen über 70% vom Hoch gefallen ist. Anleger äußern Bedenken hinsichtlich der Bewertung, insbesondere des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, und diskutieren die Marktreaktion, die als übertrieben wahrgenommen wird. Einige sehen die aktuelle Situation als Kaufgelegenheit, während die Unsicherheit über die Unternehmensführung und die Auftragslage Sorgen auslöst.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 906 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,01 Mrd. € wert.

Vor einigen Wochen hatte die US-Regierung in Sachen kritischer Metalle den Notstand ausgerufen. Daraufhin gab es einen riesigen Run auf alle Aktien, welche strategische Metalle wie Seltene Erden, Uran oder Lithium im Blick haben. Doch entscheidend …

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.