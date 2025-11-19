    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDroneShield AktievorwärtsNachrichten zu DroneShield

    DroneShield - Aktie stürzt ab -17,71 % - 19.11.2025

    Am 19.11.2025 ist die DroneShield Aktie, bisher, um -17,71 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DroneShield Aktie.

    DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

    DroneShield aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 19.11.2025

    Am heutigen Handelstag musste die DroneShield Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -17,71 % im Minus. Die Talfahrt der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -10,68 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,1150, mit einem Minus von -17,71 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die DroneShield Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -36,83 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um -28,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -46,76 %. Im Jahr 2025 gab es für DroneShield bisher ein Plus von +216,96 %.

    DroneShield Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -28,00 %
    1 Monat -46,76 %
    3 Monate -36,83 %
    1 Jahr +176,67 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die drastische Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die seit dem Rücktritt des CEO und aufgrund von Insiderverkäufen über 70% vom Hoch gefallen ist. Anleger äußern Bedenken hinsichtlich der Bewertung, insbesondere des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, und diskutieren die Marktreaktion, die als übertrieben wahrgenommen wird. Einige sehen die aktuelle Situation als Kaufgelegenheit, während die Unsicherheit über die Unternehmensführung und die Auftragslage Sorgen auslöst.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber DroneShield eingestellt.

    Informationen zur DroneShield Aktie

    Es gibt 906 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,01 Mrd. € wert.

