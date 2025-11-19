Die größten Aufsteiger der Woche vom 12.11.-19.11.2025 in der wO Community
Foto: Christophe Gateau - dpa
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den größten Zuwachs in der Aufmerksamkeit unserer Community verzeichneten. Oftmals handelt es sich um Werte, bei denen wichtige Ereignisse wie Adhocs eingetreten sind oder die Quartalszahlen anstehen. Schauen Sie gerne mal vorbei und diskutieren Sie mit.
Jeden Mittwoch um 8:00 stellen wir Ihnen die interessantesten Werte vor.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
Xiaomi
Monatsperformance: -18,07 %
Platz 1
PayPal
Monatsperformance: -10,73 %
Platz 2
Bayer
Monatsperformance: +1,15 %
Platz 3
Tesla
Monatsperformance: -9,36 %
Platz 4
DroneShield
Monatsperformance: -54,40 %
Platz 5
mutares
Monatsperformance: -9,09 %
Platz 6
Vulcan Energy Resources
Monatsperformance: -5,01 %
Platz 7
Borussia Dortmund
Monatsperformance: -5,10 %
Platz 8
Advanced Blockchain
Monatsperformance: +13,87 %
Platz 9
Vuzix Corporation
Monatsperformance: -43,58 %
Platz 10
